كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي الحرس الثوري: استهداف قواعد أميركية في الموجة الـ36 من عملية "الوعد الصادق 4"

فلسطين

حماس: استمرار إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ11 سابقة خطيرة وتصعيد ضد المقدسات
فلسطين

حماس: استمرار إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ11 سابقة خطيرة وتصعيد ضد المقدسات

2026-03-10 23:12
16

قالت حركة المقاومة الإسلامية - حماس إن "استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الحادي عشر على التوالي، ومنع المصلين من الوصول إليه وأداء صلاتي التراويح والاعتكاف خلال شهر رمضان، يشكّل سابقة خطيرة منذ عام 1967".

وأضافت الحركة، في بيانٍ، أنَّ هذا الإجراء يُعد اعتداءً صارخًا على حرية العبادة وانتهاكًا لحرمة المسجد الأقصى، وتصعيدًا استفزازيًا ضد المقدسات الإسلامية، محذّرة من تداعياته.

وأوضحت أنَّ مواصلة حكومة الاحتلال الفاشية إغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين والمرابطين من الوصول إليه، يأتي تحت مبررات واهية، وفي إطار أجندات احتلالية تترافق مع تصاعد الخطاب التحريضي والاستفزازي الذي تقوده ما تسمى منظمات "الهيكل" الصهيونية المتطرفة ضد المسجد الأقصى.

وأكدت الحركة أنَّ استمرار إغلاق المسجد الأقصى يكشف خطورة المخططات الهادفة إلى تغيير الواقع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد، ومحاولات طمس معالمه وفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.

كما اعتبرت أن هذه الإجراءات تأتي تساوقًا مع تحركات منظمات صهيونية متطرفة تسعى إلى تنفيذ طقوس تلمودية داخل باحات المسجد الأقصى.

وحذّرت الحركة من خطورة استمرار إغلاق المسجد ومنع المصلين من الوصول إليه والاعتكاف فيه، مؤكدةً أنَّه "لا سيادة ولا شرعية للاحتلال على شبر من المسجد الأقصى"، وأنه وقف خالص للمسلمين.

ودعت حركة حماس الدول والحكومات والشعوب والمنظمات في الأمة الإسلامية إلى تحرك عاجل لمنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته ضد المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، والعمل على حمايتها ودعم صمود المقدسيين والمرابطين.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس المسجد الأقصى
إقرأ المزيد
المزيد
حماس: استمرار إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ11 سابقة خطيرة وتصعيد ضد المقدسات
حماس: استمرار إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ11 سابقة خطيرة وتصعيد ضد المقدسات
فلسطين منذ 10 دقائق
محافظة القدس: تعديل خرائط سلوان إجراءات غير شرعية
محافظة القدس: تعديل خرائط سلوان إجراءات غير شرعية
فلسطين منذ 7 ساعات
الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ11 ويمنع التراويح والاعتكاف لأول مرة منذ
الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ11 ويمنع التراويح والاعتكاف لأول مرة منذ
فلسطين منذ 7 ساعات
خرق وقف إطلاق النار في غزة متواصل.. غارات وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر
خرق وقف إطلاق النار في غزة متواصل.. غارات وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر
فلسطين منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
حماس: استمرار إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ11 سابقة خطيرة وتصعيد ضد المقدسات
حماس: استمرار إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ11 سابقة خطيرة وتصعيد ضد المقدسات
فلسطين منذ 10 دقائق
بنداء
بنداء "يا حيدر الكرار".. حرس الثورة يطلق الموجة 35 من عملية "الوعد الصادق 4"
إيران منذ 39 دقيقة
قائد بحرية الحرس الثوري يحذّر: لن تعبر أي سفينة معادية مضيق هرمز
قائد بحرية الحرس الثوري يحذّر: لن تعبر أي سفينة معادية مضيق هرمز
إيران منذ 41 دقيقة
الدفاع المدني – الهيئة الصحية: 15 شهيدًا وأكثر من 30 جريحًا من المسعفين جراء العدوان
الدفاع المدني – الهيئة الصحية: 15 شهيدًا وأكثر من 30 جريحًا من المسعفين جراء العدوان
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة