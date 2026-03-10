أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة السادسة والثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدة أنها نُفذت ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان تحت شعار "يا علي بن أبي طالب (عليه السلام)".

وقالت في بيان إن العملية نُفذت باستخدام عدد كبير من صواريخ "قدر" و"خيبرشكن" و"عماد"، مشيرة إلى أنها استهدفت القاعدة البحرية الأميركية الخامسة في المنطقة، إضافة إلى قاعدتي "العديد" و"العديدري" وقاعدة "الحرير" في إقليم كردستان العراق.

وأضاف البيان أن الضربات أدت إلى تدمير البنى التحتية العملياتية للجيش الأميركي.

ودعت العلاقات العامة للحرس الثوري المسؤولين السياسيين والعسكريين في الولايات المتحدة إلى زيارة المنطقة بدلًا من "الثرثرة والكلام الفارغ"، لرؤية الواقع الميداني في القواعد والقوات الأميركية.

كما قالت إن "الرجال الإيرانيين في الميدان يثبتون كلامهم بالأفعال"، مضيفة أن "إنجازات الولايات المتحدة في المنطقة خلال سبعين عامًا تبخرت في أقل من أحد عشر يومًا"، وختم البيان بالتأكيد أن الحرب ما زالت مستمرة.

الكلمات المفتاحية