كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

السيد مجتبى الخامنئي
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-03-11 00:34
247
23:57 |
‏استهداف ناقلة نفط أجنبية بالقرب من ميناء أم قصر في البصرة جنوبي العراق
23:55 |
ثلاثة انفجارات قوية في مقر قيادة الجيش الأميركي بمطار أربيل
23:47 |
القناة 12 "الإسرائيلية": شركة القطارات أبلغت عن تشويش بلوحات الإعلانات في بعض محطات القطار وأوقفت تشغيلها مؤقتًا
23:46 |
القناة 12 "الإسرائيلية": دوي انفجارات وسط "إسرائيل" دون إنذارات جراء سقوط صواريخ من لبنان
23:45 |
حرس الثورة الإسلامية في إيران: الضربات المدمرة مستمرة بينما يعيش سكان الأراضي المحتلة في حالة إنذار دائم ويضطرون للاختباء في الملاجئ
23:44 |
حرس الثورة الإسلامية في إيران: الجبهة الموحدة مع حزب الله أسقطت ضربات مؤلمة على القواعد العسكرية للعدو الصهيوني من شمال الأراضي المحتلة (حيفا) إلى مركزها (تل أبيب) وجنوبها (بئر سبع)
23:44 |
حرس الثورة الإسلامية في إيران: استهدفت الضربات المكثفة قاعدتي الأزرق والخَرْج الأميركية في المنطقة بصواريخ الحرس الثوري
23:44 |
حرس الثورة الإسلامية في إيران: وفقًا لما اعترف به الإعلام "الإسرائيلي" شهدت الساعات الـ24 الماضية زيادة ملحوظة في إطلاق الصواريخ من إيران تجاه "إسرائيل"
23:43 |
حرس الثورة الإسلامية في إيران: الموجة الأربعون من عملية "الوعد الصادق 4" تستهدف أكثر من 50 موقعًا في الأراضي المحتلة
23:36 |
حرس الثورة الإسلامية في إيران: أطلقنا صاروخ خرمشهر متعدد الرؤوس باتجاه الأراضي المحتلة
23:32 |
حرس الثورة الإسلامية: بعد نحو ثلاث دقائق سيصيب صاروخ "خرمشهر" أهدافًا تابعة للعدو الأميركي-الصهيوني في المنطقة... ترقّبوا دويّ خرمشهر.
23:31 |
المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة: لن يؤدي تبني القرار البحريني بشأن الشرق الأوسط إلى إحلال السلام في المنطقة
23:31 |
المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة: تُعدّ المنشآت والبنية التحتية العسكرية الأميركية الموجودة في دول الخليج أهدافًا مشروعة في إطار حق إيران في الدفاع عن النفس
23:27 |
مندوب إيران بمجلس الأمن: القرار يشوه الحقائق على أرض الواقع ويتجاهل عمدًا الأسباب الجذرية للأزمة الراهنة
23:27 |
مندوب إيران بمجلس الأمن: الولايات المتحدة و"إسرائيل" بدأتا الحرب بهجومهما على إيران في 28 شباط
23:27 |
مندوب إيران بمجلس الأمن: إيران تواصل ممارسة حقها في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها
23:26 |
مندوب إيران بمجلس الأمن: القرار ظلم واضح بحق بلادي وهي الضحية الرئيسية لعمل عدواني واضح لا لبس فيه
23:26 |
مندوب إيران بمجلس الأمن: ما حدث في المجلس يثبت أن الاعتبارات السياسية تتفوق على ميثاق الأمم المتحدة
23:18 |
إيران| مقر خاتم الأنبياء: نعرب عن تقديرنا للهجمات المؤثرة والشجاعة التي نفذتها قوى المقاومة والتي تأتي استكمالًا للهجمات الواسعة الصاروخية والجوية بالمسيرات التي شنتها إيران
23:16 |
إيران| مقر خاتم الأنبياء: الليلة الماضية، حين هطل المطر والثلج على بلادنا، سقطت رؤوس حربية تزن طنًا واحدًا بكثافة وعنف على رؤوس أعدائنا
23:16 |
إيران| مقر خاتم الأنبياء: استمعوا جيدًا! يُسمع صوت الموت مع كل ضربة تُوجّه إلى قواعدكم
23:15 |
إيران| مقر خاتم الأنبياء: ننصح من يتحدثون عن الألغام البحرية أن ينتبهوا إلى القنبلة الموقوتة التي تسبق اللغم! أي إلى دقات الساعة التي تدق حتى انفجار أسعار النفط
22:42 |
العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية: تم تنفيذ الموجة 40 من عمليات "وعد صادق 4" بإطلاق صواريخ قدر وعماد وخيبرشكن وفتاح ضد أهداف في "تل أبيب" والأراضي المحتلة في القدس و"حيفا" والقواعد الأميركية في المنطقة مثل الأزرق والخرج
22:34 |
رضائي: الأميركيون قالوا إن صواريخ إيران ستنفد ولكن اكتشفوا أنها لا تنتهي لقد أنفقوا أموالهم في الطريق الخاطئ
22:34 |
رضائي: كل قواعد أميركا في المنطقة تحت حصارنا وحلفائنا من 50-60 كم حيث يتمركز حزب الله وحتى 1500-2000 كم حيث تصل صواريخ إيران وكل الأماكن في الشرق الأوسط تحت غطاء نيران صواريخنا
22:33 |
بلومبرغ عن الاتحاد الأوروبي: الصراع في إيران قد يرفع معدل التضخم إلى أكثر من 3%
22:33 |
القيادي السابق بحرس الثورة الإسلامية محسن رضائي: كلما طالت مدة الحرب زادت إمكانيات إيران وتحسّنت
22:01 |
الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة طهران منذ بضع ساعات
21:29 |
الجيش الإيراني: إسقاط طائرتين مسيرتين من طراز "هيرون" في سماء طهران
21:24 |
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: العدو قصف أحد فروع أقدم بنك في إيران بينما كان مليئًا بالموظفين وقواتنا المسلحة ستنتقم لهذه الجريمة
20:54 |
التلفزيون الإيراني: إطلاق موجة صاروخية جديدة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة
20:18 |
العلاقات العامة في الحرس الثوري الإسلامي: انطلاق الموجة 39 من عملية "الوعد الصادق 4" ضد الأهداف الأميركية في المنطقة
19:40 |
إعلام العدو: رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه "إسرائيل"
19:32 |
الحرس الثوري الإيراني : يدعو جميع المواطنين والعاملين في الموانئ وكل من يوجد في محيطها إلى الابتعاد فوراً عن الموانئ المذكورة ومناطقها المحيطة حفاظاً على سلامتهم
19:30 |
مصدر رفيع في القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني:نعتزم في المستقبل القريب مواجهة هذه الإجراءات
19:28 |
مصدر رفيع في القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني: الجيش الأمريكي ينفّذ أنشطة عسكرية داخل منشآت مدنية في هذه الموانئ ما يعرّض أمن وحياة المدنيين للخطر
19:27 |
مصدر رفيع في القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني: التحذير يشمل المناطق القريبة من ميناء جبل علي وميناء خليفة وميناء راشد في الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى ميناء خليفة بن سلمان في البحرين
19:27 |
مصدر رفيع في القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني: التحذير يشمل المناطق القريبة من ميناء جبل علي وميناء خليفة وميناء راشد في الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى ميناء خليفة بن سلمان في البحرين
18:37 |
التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: في حال تهديد موانئنا فإن جميع موانئ المنطقة ستكون هدفًا مشروعًا لنا
18:30 |
إعلام العدو: اجتماع للكابينيت السياسي - الأمني يوم غد
18:27 |
التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم القوات المسلحة: في حال تهديد موانئنا فإن جميع موانئ المنطقة هدف مشروع لنا
17:31 |
"رويترز": بريطانيا تنضم إلى أعضاء وكالة الطاقة الدولية في عملية منسقة للسحب من احتياطيات النفط
17:31 |
"رويترز" عن مسؤول خليجي: بعض دول الخليج تراجع استثماراتها في صناديق الثروة السيادية لتغطية الخسائر المرتبطة بالحرب في إيران
17:26 |
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: تحقيق عسكري توصل للمسؤولية الأميركية عن استهداف مدرسة بإيران بصاروخ توماهوك
17:11 |
البوسعيدي: مسقط تواصل العمل من أجل وقف الحرب والعودة إلى مسار الدبلوماسية
17:10 |
وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي: عمان ثابتة على مبادئ سياستها الخارجية رغم التحولات الخطيرة التي تشهدها المنطقة
17:00 |
وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجارات في بوشهر جنوبي البلاد وهمدان في غربها
16:54 |
رئيس الوزراء العراقي أكد خلال اتصاله بالرئيس الإيراني أن الهجمات التي تستهدف الأراضي العراقية تمثل انتهاكاً لسيادة العراق وأمنه وهو أمر غير مقبول
16:52 |
رئيس الوزراء العراقي أجري اتصالاً مع الرئيس الإيراني أكد خلاله رفض واستنكار العراق للحرب الظالمة التي تستهدف إيران
16:26 |
وكالة الأنباء العمانية: إسقاط عدة مسيّرات فيما أصابت أخرى خزانات الوقود في ميناء صلالة
16:12 |
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأكسيوس: لم تتبق أهداف تذكر في إيران
15:45 |
إعلام العدو: إطلاق صواريخ من إيران نحو كيان العدو
15:40 |
 نائب قائد حرس الثورة العميد علي فدوي: لو انتصر العدو في الحرب لما استعان بالعالم أجمع للوساطة وإعلان وقف إطلاق النار
15:40 |
 نائب قائد حرس الثورة العميد علي فدوي: لو انتصر العدو في الحرب لما استعان بالعالم أجمع للوساطة وإعلان وقف إطلاق النار
15:03 |
تفعيل الدفاعات الجوية في وسط وشرق العاصمة طهران
14:52 |
اسماعيل بقائي: هناك الكثير من المعلومات التي تبين دك الأهداف بدقة وبنك الأهداف لدينا يتم تحديثه كل يوم
14:51 |
المتحدث باسم الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي: قواتنا المسلحة تتمتع بمطلق الصلاحية للرد
14:32 |
قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني: أي سفينة تنوي العبور من مضيق هرمز يجب أن تحصل على إذن من إيران
14:30 |
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا الناقلة "إكسبريس روم" المملوكة للكيان الصهيوني وترفع علم ليبيريا والناقلة "مايوري ناري" لإصرارها على عبور مضيق هرمز
13:52 |
المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي: لن نسمح بمرور حتى لتر واحد من النفط لصالح أمريكا والكيان الصهيوني وشركائهم عبر مضيق هرمز
13:52 |
المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي: أي سفينة أو شحنة نفطية تعود لأمريكا أو الكيان الصهيوني أو شركائهم المعتدين هي هدف مشروع للقوات المسلحة الإيرانية
13:52 |
المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي: انتهت سياسة "الضربة المقابلة" ومن الآن فصاعدًا ستكون سياستنا هي "ضربة تلو الأخرى"
13:50 |
الحبهة الداخلية "الإسرائيلية": اتساع رقعة الإنذار المبكر لتشمل كل الشمال
13:48 |
الجبهة الداخلية "الإسرائيلية": مجدّدًا رصد إطلاق صواريخ من إيران
13:41 |
تعرض مبنى القنصلية الروسية في أصفهان لأضرار وإصابة عدد من الموظفين الروس نتيجة موجة الانفجار وذلك جراء هجوم أمريكي صهيوني قبل يومين
13:28 |
مصدر أمني عراقي: قصف جوي يستهدف موقعا للحشد الشعبي في جرف الصخر
13:24 |
حرس الثورة الإسلامية: لن تنتهي الحرب إلا عندما يُرفع شبحها عن البلاد
13:24 |
وكالة الأنباء العمانية: مركز الأمن البحري يتلقى بلاغا بتعرض سفينة تجارية ترفع علم تايلاند للاستهداف على بعد 13 ميلا بحريا من سواحل عمان
12:49 |
الجيش الإيراني: الهجمات بالطائرات المسيّرة تركزت على أهداف في الأراضي المحتلة ولا تزال مستمرة
12:49 |
الجيش الإيراني: استهداف رادار "غرين باين" يهدف لتقليص قدرة العدو على صدّ الهجمات الصاروخية
12:49 |
الجيش الإيراني: لن نتخلى للحظة عن الدفاع عن استقلال ووحدة أراضي الجمهورية الإسلامية
12:48 |
الجيش الإيراني: هجوم واسع بالطائرات المسيّرة استهدف مراكز استراتيجية للكيان الصهيوني منذ صباح اليوم
12:48 |
الجيش الإيراني: استهداف مقر منظمة الاستخبارات العسكرية الصهيونية "أمان" والوحدة "8200" المسؤولة عن التجسس الإلكتروني
12:48 |
الجيش الإيراني: استهداف مقر منظمة الاستخبارات العسكرية الصهيونية "أمان" والوحدة "8200" المسؤولة عن التجسس الإلكتروني
12:48 |
الجيش الإيراني: قصف رادار "غرين باين" المسؤول عن التصدي للصواريخ الباليستية ومبنى قيادة الغواصات في قاعدة حيفا
12:07 |
دوي انفجارات في عدد من المناطق بطهران وتفعيل الدفاعات الجوية
11:57 |
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر نحو 19734 مبنى مدنيًا منها 77 مركزًا طبيًا و65 مركزًا تعليميًا و16 تابعة لنا
11:57 |
"رويترز": دوي انفجار هائل في دبي
11:44 |
أ.ف.ب: ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5% على خلفية الحرب في الشرق الأوسط
11:37 |
"رويترز "عن مسؤولين: وزارة النفط العراقية تطلب من حكومة كردستان تصدير 100 ألف برميل يوميا لميناء جيهان التركي
11:37 |
البحرية التايلندية: نقدم مساعدة عاجلة بعد تعرض سفينة شحن تايلندية لحالة طارئة في مضيق هرمز
11:36 |
رويترز: شركة أوكيو العمانية تعلن حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز الطبيعي إلى شركة بتروبانغلا في بنغلاديش
11:32 |
"نيويورك تايمز": أظهر تحليل أن 17 موقعًا أمريكيًا على الأقل تضرر في الحرب مع إيران
11:31 |
وكالة الأنباء العُمانية عن مصدر أمني: إسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم دون تسجيل أيّة خسائر بشرية أو مادية
11:21 |
رويترز: دوي 4 انفجارات في البحرين بعد إطلاق صفارات الإنذار
10:10 |
الجيش الإيراني يدعو شعوب المنطقة للكشف عن مواقع القوات الأمريكية والإسرائيلية ويهدد بردّ قاسٍ
09:27 |
الدفاعات الجوية الايرانية تسقط طائرة مسيرة تابعة للعدوان الإسرائيلي الأميركي في مدينة كرمان جنوب شرق البلاد
09:09 |
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: إيران لا تنوي استهداف أي دولة في المنطقة
09:09 |
بزشكيان: سيتم استهداف القواعد التي تشن منها الهجمات على أراضينا فقط ضمن حق الدفاع المشروع
08:58 |
السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي: إيران لم تقم أبداً بأي محاولة لاغتيال ترامب لكن أي محاولة لاغتيال قائد إيران الجديد قد تغير قواعد الاشتباك
08:58 |
جلالي: الأضرار التي لحقت بحاملة الطائرات الامريكية "لينكولن" كانت رسالة نأمل أن يكون المعتدي قد فهمها
08:53 |
سي إن بي سي عن بيانات ملاحية: إيران تصدر ملايين براميل النفط إلى الصين عبر مضيق هرمز رغم عرقلة الملاحة
08:47 |
اللواء حاتمي:الحضور الشعبي الواسع في مراسم تشييع القادة العسكريين الإيرانيين الشهداء اليوم الاربعاء يعيد زرع الرهبة في قلوب أعداء هذه الأرض والوطن
08:46 |
قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي: سنحمي شرف وكرامة بلدنا بحزم حتى آخر قطرة دم
08:28 |
جامعة "آزاد" الإيرانية تعلن استشهاد 42 من طلابها وموظفيها جراء الهجمات الأميركية الصهيونية الأخيرة
07:30 |
"رويترز": دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة
04:37 |
حرس الثورة الإسلامية: موجة صاروخية جديدة باتجاه الأراضي المحتلة
04:18 |
العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية: تم استهداف القاعدة الأميركية في عريفجان بدولة الكويت وهي قاعدة استراتيجية ولوجستية مهمة للقوات الأميركية في المنطقة بإطلاق صاروخين من نفس الوحدة الصاروخية
04:17 |
العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية: نفّذت المرحلة 3 من الموجة 37 بواسطة وحدة الصواريخ التابعة للقوة البرية لحرس الثورة ضد مقرات القوات الأميركية وذلك ليلة استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، بإطلاق 4 صواريخ
03:57 |
نيويورك تايمز: تشاؤم متزايد داخل إدارة ترمب بسبب غياب استراتيجية خروج واضحة من الحرب مع إيران
03:55 |
التلفزيون الإيراني: موجة جديدة من الصواريخ باتجاه "تل أبيب"
03:28 |
حرس الثورة الإسلامية: استمرارًا للموجة 37 من عملية الوعد الصادق 4 يتواصل إطلاق صواريخ خرمشهر الجديدة برأس حربي يزن طنين باتجاه القواعد الأميركية في المنطقة
02:53 |
حرس الثورة الإسلامية: ما زلنا نواصل هجماتنا بشكل هادف وبقوة وفي استمرار الحرب لا نفكر إلا في تحقيق النصر الكامل
02:51 |
وزارة الدفاع الإماراتية: دفاعاتنا الجوية تتعامل مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
02:50 |
سفير إيران بالأمم المتحدة: عملياتنا الدفاعية ليست ضد سيادة البحرين اطلاقًا
02:49 |
حرس الثورة الإسلامية: نواصل هجماتنا المركزة والقوية ولن تتوقف الحرب إلا بزوال التهديد أو استسلام العدو الكامل
02:24 |
حرس الثورة الإسلامية : في المرحة 37 تم إطلاق أكبر كمية صواريخ "خرمشهر" مافوق الثقيلة على طبقات متعددة وبشكل مستمر ضد القواعد الأمريكية والصهيونية
02:22 |
حرس الثورة الإسلامية: المرحلة استهدفت مركز "هائيلا" لاتصالات الأقمار الصناعية جنوب "تل أبيب" للمرة الثانية والقواعد العسكرية في بئر يعقوب والقدس الغربية وحيفا
02:22 |
حرس الثورة الإسلامية: المرحلة استهدفت أيضًا أهدافًا أميركية واسعة النطاق في أربيل وقاعدة مشاة البحرية الخامسة بهذه المنطقة
02:20 |
حرس الثورة الإسلامية: الموجة ٣٧ من الصواريخ هي الأعنف والأثقل منذ بداية الحرب حتى الآن
02:16 |
رويترز: البحرية الأميركية رفضت طلبات شبه يومية من قطاع الشحن لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب على إيران قائلة إن خطر الهجمات مرتفع
02:16 |
رويترز: البحرية الأميركية أبلغت قطاعي الشحن والنفط خلال اجتماعات أنها غير قادرة على توفير حراسة للسفن عبر مضيق هرمز
01:52 |
إعلام العدو: سقوط صاروخ إيراني قرب قاعدة عسكرية وسط "إسرائيل"
01:52 |
إعلام العدو: سقوط قنابل عنقودية من صاروخ انشطاري أطلق من إيران جنوب "تل أبيب"
01:38 |
إعلام العدو: وزراء الحكومة قطعوا اجتماعهم في "تل أبيب" وتوجهوا إلى الغرف المحصنة بعد وصول الصواريخ الإيرانية
01:37 |
مقر خاتم الأنبياء": الموجة 37 تتضمن عمليات إطلاق مكثفة للانتقام من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لاستهدافهم المدنيين في البلاد
01:24 |
حرس الثورة الإسلامية: استخدمنا في الموجة 37 صواريخ "خيبر" و"قادر" متعددة الرؤوس الحربية زنة واحد طن وصواريخ "خرمشهر"
01:22 |
حرس الثورة الإسلامية: الموجة 37 ستستمر لمدة ثلاث ساعات على الأقل
01:21 |
حرس الثورة الإسلامية: أطلقنا الموجة 37 من عملية "الوعد الصادق 4" بضرب قواعد العدو في أربيل والأسطول الخامس وبئر يعقوب في "تل أبيب"
00:04 |
مقر خاتم الأنبياء: أمن سلطنة عمان وسيادتها الوطنية جديران باحترام القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
00:03 |
مقر خاتم الأنبياء: استهدفت القوات البرية للجيش الإيراني طائرة مسيّرة أميركية من طراز MQ9 في منطقة كرمان قبل ساعات
ايران الوعد الصادق 4
بركان
بركان "يا شديد العقاب".. الموجة 43 تسحق القواعد الأميركية وعمق الكيان
إيران منذ 33 دقيقة
إيران منذ 33 دقيقة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 54 دقيقة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 54 دقيقة
الحرس الثوري: سنواصل
الحرس الثوري: سنواصل "الوعد الصادق 4" وندعو الإيرانيين للمشاركة في مسيرة يوم القدس 
إيران منذ 4 ساعات
لاريجاني: الظلام سيغرق المنطقة إذا دمرّت الولايات المتحدة شبكة كهرباء إيران
إيران منذ 4 ساعات
لاريجاني: الظلام سيغرق المنطقة إذا دمرّت الولايات المتحدة شبكة كهرباء إيران
إيران منذ 4 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 54 دقيقة
الحرس الثوري: سنواصل
الحرس الثوري: سنواصل "الوعد الصادق 4" وندعو الإيرانيين للمشاركة في مسيرة يوم القدس 
إيران منذ 4 ساعات
سفير إيران في تونس: أمن الطاقة العالمي مرهون بسيادتنا والمنطقة تواجه مخطط إعادة تشكيل
خاص العهد منذ 4 ساعات
سفير إيران في تونس: أمن الطاقة العالمي مرهون بسيادتنا والمنطقة تواجه مخطط إعادة تشكيل
خاص العهد منذ 4 ساعات
 الحرس الثوري: قوتنا البحرية نفّذت هجومَين ساحقين على مقر الأسطول الخامس الأميركي 
إيران منذ 5 ساعات 
 الحرس الثوري: قوتنا البحرية نفّذت هجومَين ساحقين على مقر الأسطول الخامس الأميركي 
إيران منذ 5 ساعات
