العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
23:47 |القناة 12 "الإسرائيلية": شركة القطارات أبلغت عن تشويش بلوحات الإعلانات في بعض محطات القطار وأوقفت تشغيلها مؤقتًا
23:45 |حرس الثورة الإسلامية في إيران: الضربات المدمرة مستمرة بينما يعيش سكان الأراضي المحتلة في حالة إنذار دائم ويضطرون للاختباء في الملاجئ
23:44 |حرس الثورة الإسلامية في إيران: الجبهة الموحدة مع حزب الله أسقطت ضربات مؤلمة على القواعد العسكرية للعدو الصهيوني من شمال الأراضي المحتلة (حيفا) إلى مركزها (تل أبيب) وجنوبها (بئر سبع)
23:44 |حرس الثورة الإسلامية في إيران: استهدفت الضربات المكثفة قاعدتي الأزرق والخَرْج الأميركية في المنطقة بصواريخ الحرس الثوري
23:44 |حرس الثورة الإسلامية في إيران: وفقًا لما اعترف به الإعلام "الإسرائيلي" شهدت الساعات الـ24 الماضية زيادة ملحوظة في إطلاق الصواريخ من إيران تجاه "إسرائيل"
23:43 |حرس الثورة الإسلامية في إيران: الموجة الأربعون من عملية "الوعد الصادق 4" تستهدف أكثر من 50 موقعًا في الأراضي المحتلة
23:32 |حرس الثورة الإسلامية: بعد نحو ثلاث دقائق سيصيب صاروخ "خرمشهر" أهدافًا تابعة للعدو الأميركي-الصهيوني في المنطقة... ترقّبوا دويّ خرمشهر.
23:31 |المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة: لن يؤدي تبني القرار البحريني بشأن الشرق الأوسط إلى إحلال السلام في المنطقة
23:31 |المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة: تُعدّ المنشآت والبنية التحتية العسكرية الأميركية الموجودة في دول الخليج أهدافًا مشروعة في إطار حق إيران في الدفاع عن النفس
23:27 |مندوب إيران بمجلس الأمن: القرار يشوه الحقائق على أرض الواقع ويتجاهل عمدًا الأسباب الجذرية للأزمة الراهنة
23:27 |مندوب إيران بمجلس الأمن: الولايات المتحدة و"إسرائيل" بدأتا الحرب بهجومهما على إيران في 28 شباط
23:26 |مندوب إيران بمجلس الأمن: القرار ظلم واضح بحق بلادي وهي الضحية الرئيسية لعمل عدواني واضح لا لبس فيه
23:26 |مندوب إيران بمجلس الأمن: ما حدث في المجلس يثبت أن الاعتبارات السياسية تتفوق على ميثاق الأمم المتحدة
23:18 |إيران| مقر خاتم الأنبياء: نعرب عن تقديرنا للهجمات المؤثرة والشجاعة التي نفذتها قوى المقاومة والتي تأتي استكمالًا للهجمات الواسعة الصاروخية والجوية بالمسيرات التي شنتها إيران
23:16 |إيران| مقر خاتم الأنبياء: الليلة الماضية، حين هطل المطر والثلج على بلادنا، سقطت رؤوس حربية تزن طنًا واحدًا بكثافة وعنف على رؤوس أعدائنا
23:15 |إيران| مقر خاتم الأنبياء: ننصح من يتحدثون عن الألغام البحرية أن ينتبهوا إلى القنبلة الموقوتة التي تسبق اللغم! أي إلى دقات الساعة التي تدق حتى انفجار أسعار النفط
22:42 |العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية: تم تنفيذ الموجة 40 من عمليات "وعد صادق 4" بإطلاق صواريخ قدر وعماد وخيبرشكن وفتاح ضد أهداف في "تل أبيب" والأراضي المحتلة في القدس و"حيفا" والقواعد الأميركية في المنطقة مثل الأزرق والخرج
22:34 |رضائي: الأميركيون قالوا إن صواريخ إيران ستنفد ولكن اكتشفوا أنها لا تنتهي لقد أنفقوا أموالهم في الطريق الخاطئ
22:34 |رضائي: كل قواعد أميركا في المنطقة تحت حصارنا وحلفائنا من 50-60 كم حيث يتمركز حزب الله وحتى 1500-2000 كم حيث تصل صواريخ إيران وكل الأماكن في الشرق الأوسط تحت غطاء نيران صواريخنا
22:33 |القيادي السابق بحرس الثورة الإسلامية محسن رضائي: كلما طالت مدة الحرب زادت إمكانيات إيران وتحسّنت
21:24 |وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: العدو قصف أحد فروع أقدم بنك في إيران بينما كان مليئًا بالموظفين وقواتنا المسلحة ستنتقم لهذه الجريمة
20:18 |العلاقات العامة في الحرس الثوري الإسلامي: انطلاق الموجة 39 من عملية "الوعد الصادق 4" ضد الأهداف الأميركية في المنطقة
19:32 |الحرس الثوري الإيراني : يدعو جميع المواطنين والعاملين في الموانئ وكل من يوجد في محيطها إلى الابتعاد فوراً عن الموانئ المذكورة ومناطقها المحيطة حفاظاً على سلامتهم
19:30 |مصدر رفيع في القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني:نعتزم في المستقبل القريب مواجهة هذه الإجراءات
19:28 |مصدر رفيع في القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني: الجيش الأمريكي ينفّذ أنشطة عسكرية داخل منشآت مدنية في هذه الموانئ ما يعرّض أمن وحياة المدنيين للخطر
19:27 |مصدر رفيع في القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني: التحذير يشمل المناطق القريبة من ميناء جبل علي وميناء خليفة وميناء راشد في الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى ميناء خليفة بن سلمان في البحرين
18:37 |التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: في حال تهديد موانئنا فإن جميع موانئ المنطقة ستكون هدفًا مشروعًا لنا
18:27 |التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم القوات المسلحة: في حال تهديد موانئنا فإن جميع موانئ المنطقة هدف مشروع لنا
17:31 |"رويترز": بريطانيا تنضم إلى أعضاء وكالة الطاقة الدولية في عملية منسقة للسحب من احتياطيات النفط
17:31 |"رويترز" عن مسؤول خليجي: بعض دول الخليج تراجع استثماراتها في صناديق الثروة السيادية لتغطية الخسائر المرتبطة بالحرب في إيران
17:26 |نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: تحقيق عسكري توصل للمسؤولية الأميركية عن استهداف مدرسة بإيران بصاروخ توماهوك
17:10 |وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي: عمان ثابتة على مبادئ سياستها الخارجية رغم التحولات الخطيرة التي تشهدها المنطقة
16:54 |رئيس الوزراء العراقي أكد خلال اتصاله بالرئيس الإيراني أن الهجمات التي تستهدف الأراضي العراقية تمثل انتهاكاً لسيادة العراق وأمنه وهو أمر غير مقبول
16:52 |رئيس الوزراء العراقي أجري اتصالاً مع الرئيس الإيراني أكد خلاله رفض واستنكار العراق للحرب الظالمة التي تستهدف إيران
15:40 |نائب قائد حرس الثورة العميد علي فدوي: لو انتصر العدو في الحرب لما استعان بالعالم أجمع للوساطة وإعلان وقف إطلاق النار
14:52 |اسماعيل بقائي: هناك الكثير من المعلومات التي تبين دك الأهداف بدقة وبنك الأهداف لدينا يتم تحديثه كل يوم
14:32 |قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني: أي سفينة تنوي العبور من مضيق هرمز يجب أن تحصل على إذن من إيران
14:30 |الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا الناقلة "إكسبريس روم" المملوكة للكيان الصهيوني وترفع علم ليبيريا والناقلة "مايوري ناري" لإصرارها على عبور مضيق هرمز
13:52 |المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي: لن نسمح بمرور حتى لتر واحد من النفط لصالح أمريكا والكيان الصهيوني وشركائهم عبر مضيق هرمز
13:52 |المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي: أي سفينة أو شحنة نفطية تعود لأمريكا أو الكيان الصهيوني أو شركائهم المعتدين هي هدف مشروع للقوات المسلحة الإيرانية
13:52 |المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي: انتهت سياسة "الضربة المقابلة" ومن الآن فصاعدًا ستكون سياستنا هي "ضربة تلو الأخرى"
13:41 |تعرض مبنى القنصلية الروسية في أصفهان لأضرار وإصابة عدد من الموظفين الروس نتيجة موجة الانفجار وذلك جراء هجوم أمريكي صهيوني قبل يومين
13:24 |وكالة الأنباء العمانية: مركز الأمن البحري يتلقى بلاغا بتعرض سفينة تجارية ترفع علم تايلاند للاستهداف على بعد 13 ميلا بحريا من سواحل عمان
12:49 |الجيش الإيراني: الهجمات بالطائرات المسيّرة تركزت على أهداف في الأراضي المحتلة ولا تزال مستمرة
12:48 |الجيش الإيراني: هجوم واسع بالطائرات المسيّرة استهدف مراكز استراتيجية للكيان الصهيوني منذ صباح اليوم
12:48 |الجيش الإيراني: استهداف مقر منظمة الاستخبارات العسكرية الصهيونية "أمان" والوحدة "8200" المسؤولة عن التجسس الإلكتروني
12:48 |الجيش الإيراني: قصف رادار "غرين باين" المسؤول عن التصدي للصواريخ الباليستية ومبنى قيادة الغواصات في قاعدة حيفا
11:57 |الهلال الأحمر الإيراني: تضرر نحو 19734 مبنى مدنيًا منها 77 مركزًا طبيًا و65 مركزًا تعليميًا و16 تابعة لنا
11:57 |"رويترز": دوي انفجار هائل في دبي
11:37 |"رويترز "عن مسؤولين: وزارة النفط العراقية تطلب من حكومة كردستان تصدير 100 ألف برميل يوميا لميناء جيهان التركي
11:36 |رويترز: شركة أوكيو العمانية تعلن حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز الطبيعي إلى شركة بتروبانغلا في بنغلاديش
11:31 |وكالة الأنباء العُمانية عن مصدر أمني: إسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم دون تسجيل أيّة خسائر بشرية أو مادية
10:10 |الجيش الإيراني يدعو شعوب المنطقة للكشف عن مواقع القوات الأمريكية والإسرائيلية ويهدد بردّ قاسٍ
09:27 |الدفاعات الجوية الايرانية تسقط طائرة مسيرة تابعة للعدوان الإسرائيلي الأميركي في مدينة كرمان جنوب شرق البلاد
08:58 |السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي: إيران لم تقم أبداً بأي محاولة لاغتيال ترامب لكن أي محاولة لاغتيال قائد إيران الجديد قد تغير قواعد الاشتباك
08:58 |جلالي: الأضرار التي لحقت بحاملة الطائرات الامريكية "لينكولن" كانت رسالة نأمل أن يكون المعتدي قد فهمها
08:53 |سي إن بي سي عن بيانات ملاحية: إيران تصدر ملايين براميل النفط إلى الصين عبر مضيق هرمز رغم عرقلة الملاحة
08:47 |اللواء حاتمي:الحضور الشعبي الواسع في مراسم تشييع القادة العسكريين الإيرانيين الشهداء اليوم الاربعاء يعيد زرع الرهبة في قلوب أعداء هذه الأرض والوطن
08:28 |جامعة "آزاد" الإيرانية تعلن استشهاد 42 من طلابها وموظفيها جراء الهجمات الأميركية الصهيونية الأخيرة
04:18 |العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية: تم استهداف القاعدة الأميركية في عريفجان بدولة الكويت وهي قاعدة استراتيجية ولوجستية مهمة للقوات الأميركية في المنطقة بإطلاق صاروخين من نفس الوحدة الصاروخية
04:17 |العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية: نفّذت المرحلة 3 من الموجة 37 بواسطة وحدة الصواريخ التابعة للقوة البرية لحرس الثورة ضد مقرات القوات الأميركية وذلك ليلة استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، بإطلاق 4 صواريخ
03:57 |نيويورك تايمز: تشاؤم متزايد داخل إدارة ترمب بسبب غياب استراتيجية خروج واضحة من الحرب مع إيران
03:28 |حرس الثورة الإسلامية: استمرارًا للموجة 37 من عملية الوعد الصادق 4 يتواصل إطلاق صواريخ خرمشهر الجديدة برأس حربي يزن طنين باتجاه القواعد الأميركية في المنطقة
02:53 |حرس الثورة الإسلامية: ما زلنا نواصل هجماتنا بشكل هادف وبقوة وفي استمرار الحرب لا نفكر إلا في تحقيق النصر الكامل
02:51 |وزارة الدفاع الإماراتية: دفاعاتنا الجوية تتعامل مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
02:49 |حرس الثورة الإسلامية: نواصل هجماتنا المركزة والقوية ولن تتوقف الحرب إلا بزوال التهديد أو استسلام العدو الكامل
02:24 |حرس الثورة الإسلامية : في المرحة 37 تم إطلاق أكبر كمية صواريخ "خرمشهر" مافوق الثقيلة على طبقات متعددة وبشكل مستمر ضد القواعد الأمريكية والصهيونية
02:22 |حرس الثورة الإسلامية: المرحلة استهدفت مركز "هائيلا" لاتصالات الأقمار الصناعية جنوب "تل أبيب" للمرة الثانية والقواعد العسكرية في بئر يعقوب والقدس الغربية وحيفا
02:22 |حرس الثورة الإسلامية: المرحلة استهدفت أيضًا أهدافًا أميركية واسعة النطاق في أربيل وقاعدة مشاة البحرية الخامسة بهذه المنطقة
02:16 |رويترز: البحرية الأميركية رفضت طلبات شبه يومية من قطاع الشحن لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب على إيران قائلة إن خطر الهجمات مرتفع
02:16 |رويترز: البحرية الأميركية أبلغت قطاعي الشحن والنفط خلال اجتماعات أنها غير قادرة على توفير حراسة للسفن عبر مضيق هرمز
01:38 |إعلام العدو: وزراء الحكومة قطعوا اجتماعهم في "تل أبيب" وتوجهوا إلى الغرف المحصنة بعد وصول الصواريخ الإيرانية
01:37 |مقر خاتم الأنبياء": الموجة 37 تتضمن عمليات إطلاق مكثفة للانتقام من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لاستهدافهم المدنيين في البلاد
01:24 |حرس الثورة الإسلامية: استخدمنا في الموجة 37 صواريخ "خيبر" و"قادر" متعددة الرؤوس الحربية زنة واحد طن وصواريخ "خرمشهر"
01:21 |حرس الثورة الإسلامية: أطلقنا الموجة 37 من عملية "الوعد الصادق 4" بضرب قواعد العدو في أربيل والأسطول الخامس وبئر يعقوب في "تل أبيب"
00:04 |مقر خاتم الأنبياء: أمن سلطنة عمان وسيادتها الوطنية جديران باحترام القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
00:03 |مقر خاتم الأنبياء: استهدفت القوات البرية للجيش الإيراني طائرة مسيّرة أميركية من طراز MQ9 في منطقة كرمان قبل ساعات