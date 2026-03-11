تواصل المقاومة الإسلامية ردها على العدوان "الإسرائيلي" بمزيد من العمليات الجهادية التي استهدفت مواقع وتجمعات للعدو في المنطقة الحدودية من جنوب لبنان، محققة إصابات مؤكدة في صفوف جنود العدو ومعداته.

وفي هذا السياق نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأربعاء 11 آذار/مارس 2026 العمليات التالية:

بيان رقم (1)

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

بعد رصد قوّة لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" تتقدّم باتّجاه منطقة الخانوق في بلدة عيترون الحدوديّة، عند الساعة 23:30 أمس الثلاثاء 10/03/2026، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصليات صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 11-03-2026‏

21 رمضان 1447 هـ

بيان رقم (2)

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان "الإسرائيلي" المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 16:18 أمس الثلاثاء 10/03/2026، تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدو "الإسرائيلي" في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة بصليات صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 11-03-2026‏

21 رمضان 1447 هـ

بيان رقم (3)

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان "الإسرائيلي" المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:18 أمس الثلاثاء 10/03/2026 تجمّعًا لقوّات جيش العدو "الإسرائيلي" في موقع مركبا المستحدث بقذائف المدفعيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 11-03-2026‏

21 رمضان 1447 هـ

الكلمات المفتاحية