كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
2026-03-11 04:03
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أن مجاهديها نفذوا خلال الـ24 ساعة الماضية، 31 عملية، بواسطة عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد الاحتلال في العراق والمنطقة. 
ولفتت في بيان إلى أن مجموع العمليات التي نفذتها خلال الـ12 يومًا بلغت 291 عملية، وأسفرت عن مقتل 3  أميركيًا وإصابة العشرات منهم بينهم إصابات بالغة.


وفي ما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم

(وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)

نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إحدى وثلاثين عملية، بواسطة عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد الاحتلال في العراق والمنطقة. وبذلك يصبح مجموع العمليات خلال الـ12 يومًا 291 عملية، أسفرت عن مقتل ثلاثة عشر أميركيًا وإصابة العشرات منهم بينهم إصابات بالغة.
التفاصيل لاحقًا

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ  إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

