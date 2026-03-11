أعلنت دائرة العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة السابعة والثلاثين لعملية "الوعد الصادق 4".

وقالت في بيان إن العملية جاءت في إطار استمرار الموجة 37 التي انطلقت تحت شعار "يا علي بن أبي طالب (ع)"، مشيرة إلى أنها استهدفت قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة.

وأوضح البيان أن العملية شهدت إطلاق جيل جديد من صواريخ "خرمشهر" المزودة برؤوس حربية تزن طنين (2000 كيلوغرام)، مؤكداً استمرار الضربات حتى تحقيق أهدافها.

وأضاف البيان: "لن ننهي هذه الحرب إلا حين يتم رفع ظلها عن البلاد".

كما أعلن الحرس الثوري أن الموجة السابعة والثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4" تُعد الأعنف والأثقل منذ اندلاع الحرب حتى الآن.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري إن العملية نُفذت تحت شعار "يا علي بن أبي طالب عليه السلام" في ليالي القدر وليلة استشهاد الإمام علي، موضحة أن عمليات إطلاق الصواريخ استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.

وأضافت أن الهجوم تضمن ضربات متعددة الطبقات ومتواصلة، باستخدام أكبر عدد من الصواريخ فائقة الثقل من طراز "خرمشهر"، استهدفت قواعد الولايات المتحدة و"الكيان الصهيوني"، وفق ما جاء في البيان.

