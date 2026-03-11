كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي  قاليباف: لن نتهاون قيد أنملة في الدفاع عن وطننا

لبنان

العدوان
لبنان

العدوان "الإسرائيلي" مستمر من الجنوب إلى البقاع واستهداف شقة سكنية في بيروت

2026-03-11 10:37
89

استهدف طيران الاحتلال "الإسرائيلي" شقة سكنية في منطقة عائشة بكار في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، في تصعيد جديد للعدوان.

وشوهدت النيران تتصاعد من الشقة المستهدفة، فيما هرعت سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ إلى المكان.

ويُعدّ هذا الاستهداف الثاني لمناطق تقع في قلب بيروت الإدارية، بعدما كان الطيران "الإسرائيلي" قد استهدف قبل أيام فندقًا في منطقة الروشة.

ووجّه جيش الاحتلال تهديدات لسكان الضاحية الجنوبية، ولا سيما في حارة حريك وبرج البراجنة، لإجبارهم على إخلاء المنطقة.

وفي سياق متصل، تجدّدت الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال ليل الثلاثاء - الأربعاء، حيث شن الطيران الحربي غارة عنيفة على منطقة الليلكي.

جنوبًا، شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارة عنيفة على بلدة أنصارية، أعقبها تنفيذ غارة ثانية على البلدة نفسها، وشنّ العدو أيضًا غارة على بلدة البابلية.

كذلك، استهدف الطيران منزلًا في بلدة الشهابية، ما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وطالت الغارات قرى في قضاء النبطية خلال الليل، ما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء في بلدة الشرقية.

واستهدفت غارات أخرى بلدات الطيري وبنت جبيل وزبقين، فيما استهدفت طائرة مسيّرة مبنى على طريق النبطية الفوقا. وسُجّل تحليق مكثف لطائرات حربية وتجسسية فوق مدينة صور.

وفي النبطية، استشهد شخص جراء غارة استهدفته في المدينة، فيما نُفذت غارة على خراج السريرة.

وفي البقاع، استهدفت غارة محيط أوتوستراد رياق-بعلبك طالت سهل تمنين، وأسفرت عن سقوط عشرة شهداء وخمسة جرحى في بلدة تمنين التحتا.

وشن الطيران الحربي أيضًا غارة على مبنى عند أطراف بلدة علي النهري، وغارة على بلدة شعت. 

وفي البقاع الغربي، نفذ العدو غارة على بلدة زلايا.

وحتى مساء أمس، أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 570 و1444 جريحًا.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني بيروت
إقرأ المزيد
المزيد
العدوان
العدوان "الإسرائيلي" مستمر من الجنوب إلى البقاع واستهداف شقة سكنية في بيروت
لبنان منذ ساعة
رعد: على العدو تنفيذ اتفاق 27 تشرين دون شروط والمقاومة تبقى ما بقي الاحتلال
رعد: على العدو تنفيذ اتفاق 27 تشرين دون شروط والمقاومة تبقى ما بقي الاحتلال
لبنان منذ 4 ساعات
مشاهد من الاستهداف
مشاهد من الاستهداف "الإسرائيلي" لمبنى سكني في عائشة بكار في بيروت
لبنان منذ 6 ساعات
المقاومة الإسلامية تواصل الرد على العدوان
المقاومة الإسلامية تواصل الرد على العدوان "الإسرائيلي" بمزيد من العمليات الجهادية
لبنان منذ 10 ساعات
مقالات مرتبطة
العدوان
العدوان "الإسرائيلي" مستمر من الجنوب إلى البقاع واستهداف شقة سكنية في بيروت
لبنان منذ ساعة
الحرس الثوري يطلق الموجة 37.. الأعنف والأثقل ضمن عملية
الحرس الثوري يطلق الموجة 37.. الأعنف والأثقل ضمن عملية "الوعد الصادق 4"
إيران منذ ساعتين
دعا الحكومة إلى تصحيح الخطأ لأن المقاومة تبقى ما بقي الاحتلال | رعد: على العدو تنفيذ
دعا الحكومة إلى تصحيح الخطأ لأن المقاومة تبقى ما بقي الاحتلال | رعد: على العدو تنفيذ
مقالات مختارة منذ 4 ساعات
رعد: على العدو تنفيذ اتفاق 27 تشرين دون شروط والمقاومة تبقى ما بقي الاحتلال
رعد: على العدو تنفيذ اتفاق 27 تشرين دون شروط والمقاومة تبقى ما بقي الاحتلال
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة