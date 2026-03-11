كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي

إيران

 قاليباف: لن نتهاون قيد أنملة في الدفاع عن وطننا
إيران

 قاليباف: لن نتهاون قيد أنملة في الدفاع عن وطننا

2026-03-11 12:03
31

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف إن "خدمة الشعب على مدار الساعة، وردع المعتدين، هما أقل ما نقوم به تجاه الحضور الجماهيري اليقظ في الميدان"، مؤكدًا: "لن نتهاون قيد أنملة في الدفاع عن وطننا".

كلام قاليباف جاء في رسالة لرئيس مجلس الشورى الإسلامي لمناسبة تشييع ثلة من الشهداء القادة العسكريين الذين ارتقوا خلال حرب رمضان المبارك، مضيفًا: "تزامنًا مع ذكرى استشهاد إمام المستضعفين وسيد الأتقياء الإمام علي بن أبي طالب (ع)، تتجدد الشهادة الحمراء لمدرسة كربلاء المقدسة بملحمة وتضحيات أخرى بارتقاء القائد الشهيد وثلة من القادة العسكريين والمواطنين الأعزاء".

وتابع: "لقد اختتم هؤلاء المجاهدون أعمارهم الشريفة، التي أفنوها في خدمة طريق الحق والدفاع عن النظام الإسلامي وإيران العزيزة ضد جبهة الاستكبار والطغيان الصهيو-أميركي، بالشهادة السامية".

وفي رسالته، أشاد قاليباف بالحضور الجماهيري الملحمي الذي، ومنذ بداية العدوان الصهيو-أميركي، يأبى إلاّ أن يشارك بجديّة ومسؤولية عالية في الحضور في الميدان لإدانة عدوان الأعداء ولإعلان البيعة لآية الله السيد مجتبى خامنئي كقائد ثالث للثورة الاسلامية، ولتشييع الشهداء القادة.

وأكّد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن "خدمة الشعب على مدار الساعة ، وردع المعتدين هما أقل ما نقوم به تجاه الحضور الجماهيري اليقظ في الميدان"، مشدّدًا: "لن نتهاون قيد أنملة في الدفاع عن وطننا".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران محمد باقر قاليباف
إقرأ المزيد
المزيد
 قاليباف: لن نتهاون قيد أنملة في الدفاع عن وطننا
 قاليباف: لن نتهاون قيد أنملة في الدفاع عن وطننا
إيران منذ 16 دقيقة
الحرس الثوري يطلق الموجة 37.. الأعنف والأثقل ضمن عملية
الحرس الثوري يطلق الموجة 37.. الأعنف والأثقل ضمن عملية "الوعد الصادق 4"
إيران منذ ساعتين
الصواريخ الإيرانية تتجاوز الدفاعات الجوية للاحتلال وتضرب وسط الكيان الصهيوني
الصواريخ الإيرانية تتجاوز الدفاعات الجوية للاحتلال وتضرب وسط الكيان الصهيوني
إيران منذ 10 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
 قاليباف: لن نتهاون قيد أنملة في الدفاع عن وطننا
 قاليباف: لن نتهاون قيد أنملة في الدفاع عن وطننا
إيران منذ 16 دقيقة
تواضع النتائج وتعاظم الكلفة: أميركا تبحث عن المخرج
تواضع النتائج وتعاظم الكلفة: أميركا تبحث عن المخرج
مقالات مختارة منذ 6 ساعات
إيران في الوعي
إيران في الوعي "الإسرائيلي": لهذه الأسباب... لا خلاف على الحرب
مقالات مختارة منذ 7 ساعات
واشنطن و
واشنطن و"تل أبيب": جبهة لبنان مفصولة عن جبهة إيران
مقالات مختارة منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة