قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف إن "خدمة الشعب على مدار الساعة، وردع المعتدين، هما أقل ما نقوم به تجاه الحضور الجماهيري اليقظ في الميدان"، مؤكدًا: "لن نتهاون قيد أنملة في الدفاع عن وطننا".

كلام قاليباف جاء في رسالة لرئيس مجلس الشورى الإسلامي لمناسبة تشييع ثلة من الشهداء القادة العسكريين الذين ارتقوا خلال حرب رمضان المبارك، مضيفًا: "تزامنًا مع ذكرى استشهاد إمام المستضعفين وسيد الأتقياء الإمام علي بن أبي طالب (ع)، تتجدد الشهادة الحمراء لمدرسة كربلاء المقدسة بملحمة وتضحيات أخرى بارتقاء القائد الشهيد وثلة من القادة العسكريين والمواطنين الأعزاء".

وتابع: "لقد اختتم هؤلاء المجاهدون أعمارهم الشريفة، التي أفنوها في خدمة طريق الحق والدفاع عن النظام الإسلامي وإيران العزيزة ضد جبهة الاستكبار والطغيان الصهيو-أميركي، بالشهادة السامية".

وفي رسالته، أشاد قاليباف بالحضور الجماهيري الملحمي الذي، ومنذ بداية العدوان الصهيو-أميركي، يأبى إلاّ أن يشارك بجديّة ومسؤولية عالية في الحضور في الميدان لإدانة عدوان الأعداء ولإعلان البيعة لآية الله السيد مجتبى خامنئي كقائد ثالث للثورة الاسلامية، ولتشييع الشهداء القادة.

وأكّد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن "خدمة الشعب على مدار الساعة ، وردع المعتدين هما أقل ما نقوم به تجاه الحضور الجماهيري اليقظ في الميدان"، مشدّدًا: "لن نتهاون قيد أنملة في الدفاع عن وطننا".

