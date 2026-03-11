جال وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين على عدد من مراكز الاستضافة في بيروت، واطّلع على أوضاع النازحين ومسار الخدمات الصحية المقدّمة لهم.

وعند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الأربعاء (11 آذار 2026)، زار الوزير ناصر الدين مجمع دولة الرئيس نبيه بري الفني - بئر حسن، الذي جرى ربطه بمركز الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية الاجتماعية "بنت الهدى – صبرا" للرعاية الصحية الأولية.

وزار عند الساعة الواحدة مدرسة الليسيه عبد القادر الجديدة - الحمرا، المرتبطة بمركز بنين الطبي للرعاية الصحية الأولية.

ومن المقرر بحسب البرنامج أن يزور الوزير عند الساعة 2:15 من بعد الظهر مركز فرح العطاء – الكرنتينا، المرتبط بمركز الرعاية الصحية الأولية في مستشفى الكرنتينا الحكومي الجامعي.

