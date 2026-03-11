كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
عمليات حرس الثورة: استهداف ما تبقى من الأمريكيين في المنطقة
2026-03-11 13:44
نفّذت قوات القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية عملية قوية وواسعة في ليلة القدر (21 من شهر رمضان) ضمن الموجة 38 من عملية "الوعد الصادق 4" تحت شعار "يا حيدر كرار عليه السلام"، واستهدفت ما تبقى من القوات العسكرية الأميركية في المنطقة.

 وبحسب بيان الحرس، بعد ضربتين صاروخيتين قويتين استهدفتا قاعدة المروحيات العديري، قُتل وأصيب عدد كبير من الجنود الأميركيين، وتم نقل أكثر من 100 جريح إلى مستشفى الجابر والمبارك في الكويت.

 كما استُهدفت البنى التحتية الرئيسية للقاعدة الأميركية في ميناء مينا سلمان، وهو مركز مرتبط بـالأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، بما في ذلك نظام مهم يُعرف باسم ليدز، عبر صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية.

 وفي الوقت نفسه، تعرّض معسكر باتريوت ومستودعات المعدات ومراكز إقامة وتجمع الجنود الأميركيين في القاعدتين البحريتين محمد الأحمد وعلي السالم لضربات شديدة.

وأكد البيان أن الحرب مستمرة بقوة ضد القوات الأميركية والنظام الصهيوني.

 وختم البيان: "نفكر فقط في الاستسلام الكامل للعدو، ولن تنتهي الحرب إلا عندما يُرفع شبحها عن البلاد".

الكلمات المفتاحية
حرس الثورة الاسلامية ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
