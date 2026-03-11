كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فلسطين

2026-03-11 14:04
5

في اليوم الـ١٥٣ من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

وخلفت الخروقات "الإسرائيلية" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في مختلف مناطق القطاع.

وأعلن الجيش "الإسرائيلي" قتل ستة مواطنين في نفق برفح ووراء الخط الأصفر شمال القطاع دون رواية فلسطينية رسمية.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن راجح التلباني (٣٢ عامًا) وإصابة آخرين بقصف "إسرائيلي" على منزله بالزوايدة وسط القطاع. 

وفجر اليوم، نسف الجيش "الإسرائيلي" منازل في المناطق المصنفة بالصفراء وتخضع لسيطرته شرق مدينة غزة.

وشن الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارة على شرق مدينة غزة وأخرى شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وكان الجيش "الإسرائيلي" قصف خيمة لشحن الهواتف في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة ومنزلًا في شمال مدينة خانيونس.

وفي سياق منفصل أعلنت هيئة المعابر والحدود بغزة أن إجمالي الشاحنات الواردة إلى القطاع عبر كرم أبو سالم الثلاثاء بلغ ١٥٢ منها ٥٢ تجارية و١٠٠  مساعدات.

الإحصائيات
منذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ٦٤٩ إضافة إلى ١٧٣٠ مصابًا وإجمالي حالات الانتشال ٧٥٦ شهيدًا وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢١٣٤ والمصابين ١٧١٨٢٨ .

المصدر : مراسل العهد
الكلمات المفتاحية
غزة الجيش الاسرائيلي
