كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي  الجيش الإيراني يستهدف وحدات ومراكز استراتيجية صهيونية بالطائرات المسيّرة

لبنان

الرئيس بري بحث مع زواره الجهود السياسية لوقف العدوان وملف النازحين 
لبنان

الرئيس بري بحث مع زواره الجهود السياسية لوقف العدوان وملف النازحين 

2026-03-11 14:36
68

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى بحث لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة "إسرائيل" عدوانها على لبنان وتداعياته على مختلف المستويات وملف النازحين، إضافة للجهود السياسية التي تُبذل لوقف العدوان.

وتابع الرئيس بري أيضًا المستجدات الميدانية والسياسية وآخر التطورات المتصلة بالعدوان "الإسرائيلي" خلال لقائه مستشار رئيس الجمهورية أندريه رحال.   

الرئيس بري استقبل أيضًا بعد ظهر اليوم وزيرة البيئة تمارا الزين حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين وبرامج عمل وزارة البيئة.

الكلمات المفتاحية
نبيه بري العدوان الإسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة الرملة جنوب شرق تل أبيب 
مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة الرملة جنوب شرق تل أبيب 
لبنان منذ 23 دقيقة
الموسوي حول الملحمة البطولية التي خاضها أبناء البقاع: سيستمرون حتى آخر لحظة في الدفاع
الموسوي حول الملحمة البطولية التي خاضها أبناء البقاع: سيستمرون حتى آخر لحظة في الدفاع
لبنان منذ 44 دقيقة
الرئيس بري بحث مع زواره الجهود السياسية لوقف العدوان وملف النازحين 
الرئيس بري بحث مع زواره الجهود السياسية لوقف العدوان وملف النازحين 
لبنان منذ ساعة
 وزير الصحة تفقد عددًا من مراكز الاستضافة في بيروت
 وزير الصحة تفقد عددًا من مراكز الاستضافة في بيروت
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
الموسوي حول الملحمة البطولية التي خاضها أبناء البقاع: سيستمرون حتى آخر لحظة في الدفاع
الموسوي حول الملحمة البطولية التي خاضها أبناء البقاع: سيستمرون حتى آخر لحظة في الدفاع
لبنان منذ 44 دقيقة
الرئيس بري بحث مع زواره الجهود السياسية لوقف العدوان وملف النازحين 
الرئيس بري بحث مع زواره الجهود السياسية لوقف العدوان وملف النازحين 
لبنان منذ ساعة
بالصور| مسيرة شعبية في شارع الحمرا تنديدًا بالعدوان
بالصور| مسيرة شعبية في شارع الحمرا تنديدًا بالعدوان "الإسرائيلي"
لبنان منذ يومين
"الديار": فنيش ينقل رسالة من الشيخ قاسم إلى الرئيس برّي
لبنان منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة