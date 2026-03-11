استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى بحث لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة "إسرائيل" عدوانها على لبنان وتداعياته على مختلف المستويات وملف النازحين، إضافة للجهود السياسية التي تُبذل لوقف العدوان.

وتابع الرئيس بري أيضًا المستجدات الميدانية والسياسية وآخر التطورات المتصلة بالعدوان "الإسرائيلي" خلال لقائه مستشار رئيس الجمهورية أندريه رحال.

الرئيس بري استقبل أيضًا بعد ظهر اليوم وزيرة البيئة تمارا الزين حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين وبرامج عمل وزارة البيئة.

