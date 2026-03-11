كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
 الجيش الإيراني يستهدف وحدات ومراكز استراتيجية صهيونية بالطائرات المسيّرة
 الجيش الإيراني يستهدف وحدات ومراكز استراتيجية صهيونية بالطائرات المسيّرة

2026-03-11 14:52
41

أعلن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن استهدافه فجر اليوم الأربعاء (11 آذار 2026) شعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية المعروفة بـ"أمان"، ومبنى مقر الغواصات في القاعدة البحرية في حيفا بمسيّرات انقضاضية، ولا تزال هذه الهجمات مستمرة.

وفي بيان حمل الرقم 23، قال الجيش الإيراني: "تزامنًا مع ذكرى استشهاد مولى الموحدين الإمام علي بن أبي طالب (ع)، وإحياء لذكرى القائد الشهيد سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (رضوان الله تعالى عليه)، وشهداء الغربة من طاقم المدمّرة "دِنا"، قام جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية فجر اليوم باستهداف عدة مواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف البيان: "من بين هذه المواقع منظمة الاستخبارات العسكرية للجيش الصهيوني "أمان"، والوحدة 8200، ورادار غرين باين (Green Pine)، ومبنى مقر الغواصات في القاعدة البحرية بحيفا، وذلك بواسطة طائرات مسيّرة انقضاضية".

ولفت البيان الى أنّ "أمان" تُعد جزءًا من البنية الاستخباراتية للكيان الصهيوني، وقد شاركت في تحديد الأهداف والإجراءات العسكرية خلال حرب شهر رمضان المبارك.

وتابع: "تتولى الوحدة 8200 مسؤولية جمع الاستخبارات وتعقب الإشارات، واعتراض الاتصالات الرقمية، وتنفيذ العمليات السيبرانية الهجومية".

وذكر الجيش الإيراني أن "رادار غرين باين (Green Pine)، يُعد إحدى الركائز الأساسية لجيش الكيان الصهيوني في مواجهة الصواريخ الإيرانية في هذه الحرب، وأن إلحاق الضرر بهذه الرادارات يقلّص بشكل كبير قدرة النظام على التصدي للهجمات الصاروخية".

وختم الجيش الإيراني بيانه، مؤكدًا أن مقاتليه "لن يتوانوا لحظة واحدة عن الدفاع عن استقلال ووحدة الأراضي الإيرانية وسيادتها ونظام الجمهورية الإسلامية"، مستذكرًا الآية القرآنية الكريمة "وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیمِ".

