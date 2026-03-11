سخر موقع "والا" من ادعاءات المسؤولين الصهاينة داخل كيان العدو الذين يعلنون مرارًا أن الجبهة الداخلية قوية.

وفي تقرير نشره الموقع جاء إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقول إن "الجبهة الداخلية قوية"، قبل أن ينزل علينا ضربة اقتصادية جديدة... "الجبهة الداخلية قوية"، يقول وزير الأمن (الحرب) بعد أن ترك (مرة أخرى) سكان الشمال لمصيرهم. "الجبهة الداخلية قوية"، يقول الضباط من قيادة الجبهة الداخلية في الاستوديوهات، لحظة قبل أن يكرّروا توجيهاتهم مرة أخرى. لن تسمع من أحد عبارة "الجبهة الداخلية تتفكك" أو "الجبهة الداخلية منهكة".

بحسب الموقع، جولة قصيرة في أرجاء "تل أبيب" تروي قصة مختلفة قليلاً: مع كل صفارة إنذار تُسمع، يبدو أن الجمهور يتفاعل ببطء أكثر ويتحرر بسرعة أكبر، رغم أنه ثبت أن حتى "شظايا الاعتراض" قد تقتل. ليس أن المدينة عادت إلى روتينها، على الإطلاق، على الأقل ليس بعد، لكن بعض "مؤشرات الأصبع" لا تكذب. على سبيل المثال، "مؤشر سوق الكرمل" لا يزال منخفضًا: صحيح أن معظم الأكشاك كانت مغلقة في الأسبوع الأول للحرب، وفي هذا الأسبوع هناك نشاط أكثر قليلًا، لكن من عدة جولات أُجريت هذا الأسبوع يتضح أنه ما يزال ليس "كما يجب".

وتابع "المشكلة هي أن الزبائن خائفون. لا ندعو القراء لأخذ مخاطر غير ضرورية، لكن من سيأتي، سيستفيد: الأسعار قد تكون مرتفعة قليلًا، لكن في متجر الأجبان تلقينا هدية من الفواكه المجففة، وفي كشك الخضار أخذنا عند الدفع، على حساب المتجر، بعض التوت وبذور الرمان. هكذا يكون الحال عندما لا يكون هناك عدد كافٍ من الزبائن".

ووفق التقرير، أهم مظاهر التراخي يمكن رؤيتها أثناء البقاء في الملاجئ والمناطق المحمية: إذا قبل أيام كانوا ملتزمين بعدم الخروج قبل إعلان الإخلاء، الآن يحسبون الدقائق، ثم يخرجون بشكل مستقل.

وقال "هذا غريب قبل أن يكون خطيراً: إذا تعلمنا شيئًا من تجربة القذائف العنقودية أو شظايا الصواريخ الاعتراضية، خاصة في الأيام الأخيرة، فهو أنه يمكن أن تصاب حتى بعد دقائق من سماع صوت الصواريخ المعترضة. فلماذا يبدو أن الالتزام أقل؟ على أرض الواقع، إنها تناقض: الروتين هو الروتين والطوارئ هي الطوارئ: من الصعب إبقاء الناس في حالة تأهب لأيام.

وخلص الى أن الجبهة الداخلية ربما تبدو قوية، لكنها أيضًا لها ساعة رملية خاصة بها، وإذا كانت جولة سير في المدينة يمكن أن تعلم شيئًا فقد انقلبت هذه الساعة. استمرار العملية يعتبر مصلحة "إسرائيلية"، لكن طالما استمرت القدرة على الإطلاق، خصوصاً من إيران (الأكثر خطورة)، ليس من المؤكد كم سيستطيع الجمهور "الإسرائيلي" العمل تحت هذا "روتين الطوارئ".

وختم "حتى لو كنا، في الجبهة الداخلية، ما زلنا نستحق لقب "قوي"، يبدو أنه يمكن بعد هذا اللقب فتح قوس – وإدخال كلمة: "في الوقت الحالي"".

