كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة الرملة جنوب شرق تل أبيب 

عين على العدو

نقاش داخل كيان العدو: ثلث
عين على العدو

نقاش داخل كيان العدو: ثلث "السكان" مكشوفون للصواريخ

2026-03-11 15:19
32

ذكر موقع "أم أس" "الاسرائيلي" أن جلسة نقاش طارئ مشترك للجنة مراقبة "الدولة" في كيان العدو ولجنة تعزيز النقب والجليل عُقدت في خضمّ الحرب الدائرة مع إيران، مشيرًا الى أن النقاش كشف واقعًا صادمًا: 3.2 مليون "اسرائيلي" - نحو ثلث سكان الدولة - يعيشون من دون تحصين معياري. 

بحسب الموقع، حذّر رئيس لجنة مراقبة "الدولة" عضو الكنيست ألون شوستر من أن "الجبهة الداخلية أصبحت مرة أخرى خط مواجهة، لكن مئات آلاف المواطنين بقوا في خطر حقيقي".

المعطيات التي عُرضت من تقرير مراقب "الدولة" ترسم صورة إهمال: فجوة التحصين ازدادت بنسبة 5.6% منذ عام 2018، وربع طلاب "إسرائيل" يدرسون في مؤسسات بلا تحصين. في مستوطنات الشمال الوضع أخطر بكثير: ضمن مدى حتى 9 كيلومترات من الحدود، خُمس "السكان" بقوا بلا حماية. 

بدوره، هاجم عضو الكنيست عوديد فورير الحكومة بشدة: "بدل الاستثمار في التحصين، وُزعت مليارات على الاستيراد من الصين وتركيا. هذا إهمال "لأرواح البشر".

رؤساء "السلطات المحلية" من ناحيتهم عرضوا عجزًا كاملًا أمام البيروقراطية وغياب الميزانيات. أفيهو هان، نائب رئيس بلدية حيفا، حذر من أنه في مدينة يكون فيها زمن الإنذار دقيقة واحدة فقط، لا يملك 40% من "السكان" مكانًا يهربون إليه. رئيس مجلس حتسور هغليليت، ميخائيل كبسة، حذر من أن البلدة تجلس على "برميل بارود" يجمع بين تهديد أمني وخطر زلازل. وخلال النقاش طُرحت أيضًا مسألة الإهمال الخطير للمجتمع" البدوي"، حيث من أصل 11,000 مبنى يوجد 37 فقط محصنًا.

ممثلو وزارة الحرب وقيادة الجبهة الداخلية أقروا بأن ميزانيات برنامج "درع الشمال" وصلت على مدى السنوات بشكل محدود. ممثل وزارة المالية أشار إلى وجود خطة واسعة بقيمة 5 مليارات شيكل، لكن رؤساء السلطات قالوا إن الأموال في الواقع لا تصل إلى الميدان وأن البيروقراطية تخنق محاولات السكان المستقلة لتحصين بيوتهم.

وفي الختام، انتهى النقاش بدعوة عاجلة للحكومة "الاسرائيلية" لإزالة عوائق الميزانية والسماح بتمويل بأثر رجعي لـ"السكان" الذين سيبنون غرفًا محصنة على نفقتهم، فيما قال عضو الكنيست يوراي لاهف هرتسانو (يش عتيد): "الإخفاق ليس ميزانيًا فقط، بل نابع من سياسة معيبة تُهمل الفئات "السكانية" الأضعف".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
إعلام العدو يقرّ: حزب الله يضاعف قصف الشمال وأكثر من 850 قذيفة أطلقت حتى الآن
إعلام العدو يقرّ: حزب الله يضاعف قصف الشمال وأكثر من 850 قذيفة أطلقت حتى الآن
عين على العدو منذ 6 دقائق
رئيس بلدية
رئيس بلدية "كريات شمونة": "وعدونا بواقع مختلف..."
عين على العدو منذ 12 دقيقة
نقاش داخل كيان العدو: ثلث
نقاش داخل كيان العدو: ثلث "السكان" مكشوفون للصواريخ
عين على العدو منذ 36 دقيقة
"والا" يُشكّك بقوة الجبهة الداخلية في كيان العدو
عين على العدو منذ 54 دقيقة
مقالات مرتبطة
إعلام العدو يقرّ: حزب الله يضاعف قصف الشمال وأكثر من 850 قذيفة أطلقت حتى الآن
إعلام العدو يقرّ: حزب الله يضاعف قصف الشمال وأكثر من 850 قذيفة أطلقت حتى الآن
عين على العدو منذ 6 دقائق
نقاش داخل كيان العدو: ثلث
نقاش داخل كيان العدو: ثلث "السكان" مكشوفون للصواريخ
عين على العدو منذ 36 دقيقة
"والا" يُشكّك بقوة الجبهة الداخلية في كيان العدو
عين على العدو منذ 54 دقيقة
العدوان
العدوان "الإسرائيلي" مستمر من الجنوب إلى البقاع واستهداف شقة سكنية في بيروت
لبنان منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة