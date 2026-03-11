كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
لبنان

الشيخ قاسم يبرق إلى السيد مجتبى علي الخامنئي مهنئًا بانتخابه قائدًا ومرشدًا
لبنان

الشيخ قاسم يبرق إلى السيد مجتبى علي الخامنئي مهنئًا بانتخابه قائدًا ومرشدًا

2026-03-11 16:39
67

أبرق الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى سماحة القائد آية الله السيد مجتبى علي الخامنئي مهنئًا بانتخابه قائدًا ومرشدًا.

وهذا نص البرقية: 

"بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة آية الله القائد السيد مجتبى علي الخامنئي دام ظله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد.

تلقَّيْنا بكل ترحاب واعتزاز نبأ انتخاب سماحتكم من قِبل مجلس الخبراء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائدًا ومرشدًا وخلفًا مباركًا ومخلصًا لحفظ نهج الإمام الخميني (قدس سره) الذي بذل الإمام القائد الشهيد السيد علي الخامنئي (قدس سره) عمره ودمه ودماء الموالين الشهداء عزيزةً وغالية، ليصون هذا النهج وينهض باستقلال ايران وهويتها الإسلامية المحمدية الأصيلة متوكلًا على الله عز وجل ومعتمدًا على حضور الشعب الإيراني المتدين والغيور والشجاع، وواثقًا من إمكانية تحقيق التقدم وبناء القدرات وإظهار النموذج السياسي الإسلامي العادل في مقاربة الحلول للأزمات، والجريء في التصدي للظلم والعدوان وللظالمين والمعتدين وإحباط مؤامراتهم وإسقاط أهداف حروبهم المجرمة.

إننا نتوسم بقيادتكم الواعدة متابعة هذا النهج الإسلامي المحمدي الأصيل والثوري على المستوى العقائدي والسياسي والأخلاقي والعملي، والذي يهدي الشعوب التواقة والمستضعفين في العالم نحو الصلاح والاستقلال وتحقيق العدالة.

إننا في حزب الله - لبنان إذ نشكر الله على جزيل ما أنعم به علينا من نهوض سياسي وأخلاقي وثوري مقاوم استلهم من الثورة الإسلامية المباركة في إيران النهج التحرري والاستقلالي وخطا بقيادة السيد عباس الموسوي والسيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين (رضوان الله عليهم) خطوات محكمة وفاعلة في تقوية الفعل المقاوم للاحتلال والعدوان والظلم.. نبارك انتخاب سماحتكم. ونؤكد بأننا على العهد مع قيادتكم كما كنا مع القائد الولي والإمام الشهيد الخامنئي ومع الإمام المؤسس الخميني (رضوان الله عليهما)، ثابتون في نصرة الدين والحق والانسان والتمهيد حتى يتحقق العدل ببركة صاحب العصر والزمان عجل الله  فرجه الشريف.

بإسمي الشخصي وبإسم إخواني في شورى حزب الله وقيادة ومجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان. نُجدد العهد معكم، وندعو الله أن يمنَّ عليكم بالتوفيق والسداد لتحقيق آمال شعبكم وشعوب المستضعفين في رفع كيد المستكبرين والظالمين عنهم وعن بلادهم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

الكلمات المفتاحية
حزب الله الجمهورية الاسلامية في إيران الشيخ نعيم قاسم السيد مجتبى الخامنئي
مشاركة