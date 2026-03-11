أدان ملف العمل البلدي في حزب الله بأشدّ العبارات العدوان "الإسرائيلي" الذي استهدف بلدة جويا، وأدّى إلى استشهاد رئيس بلديتها الحاج فوزي فواز وعضو المجلس البلدي الحاج عباس بعلبكي.

وأكد أن استهداف مسؤولين محليين أثناء قيامهم بواجبهم إلى جانب أهلهم وبلدتهم يشكّل جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاعتداءات "الإسرائيلية"، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللأعيان المدنية ولدور البلديات في خدمة مجتمعاتها.

وقال: "يأتي هذا الاعتداء الآثم في شهر رمضان المبارك، حيث ارتقى الشهيدان في ليلةٍ من ليالي القدر، وهما ثابتان إلى جانب بلدتهما وأهلهما، مؤديين واجبهما الوطني والإنساني في أصعب الظروف".

كما تقدّم ملف العمل البلدي في حزب الله بأحرّ التعازي من عائلتي الشهيدين الكريمتين ومن أهالي بلدة جويا، مؤكّدًا أن هذه الجرائم لن تزيد أبناء الجنوب إلا تمسّكًا بأرضهم وصمودًا في وجه العدوان.

