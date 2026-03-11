كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي مشاهد من اطلاق المقاومة الإسلامية في العراق لطيران مسيّر باتجاه قواعد الاحتلال

إيران

تشييع مهيب للقادة الشهداء في العدوان
إيران

تشييع مهيب للقادة الشهداء في العدوان "الإسرائيلي" الأميركي على إيران

2026-03-11 17:53
52

شهدت العاصمة الايرانية طهران منذ ساعات الصباح الأولى، تهافت الحشود الغفيرة إلى ميادينها للمشاركة في تشييع جثامین القادة الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الصهيو-أميركي في شهر رمضان المبارك إلى مثواهم الأخير.

المشيعون احتضنوا صور القائد الشهيد وثلة من الشهداء القادة والمواطنين الأبرياء الذين سقطوا خلال العدوان، رافعين الأعلام الإيرانية وملوحين بالرايات السوداء حزنًا على شهدائهم، وصدحت حناجرهم العطشى بشعارات "الموت لـ "إسرائيل" والموت لأميركا"، مطالبين بالثأر لهذه الدماء الذكية.

وانطلقت مراسم التشييع، التي تتزامن مع ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (ع)، من ساحة الثورة الإسلامية (انقلاب إسلامي) باتجاه معراج الشهداء في روضة شهداء الثورة الإسلامية "بهشت زهراء (ع)".

ومن بين القادة الشهداء الذي تم تشييعهم اليوم رئيس هيئة الأركان الايرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، وقائد حرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور، ومستشار قائد الثورة الادميرال علي شمخاني، ووزير الدفاع عزيز نصير زاده.

الكلمات المفتاحية
الشهداء العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
إقرأ المزيد
المزيد
تشييع مهيب للقادة الشهداء في العدوان
تشييع مهيب للقادة الشهداء في العدوان "الإسرائيلي" الأميركي على إيران
إيران منذ ساعة
 الجيش الإيراني يستهدف وحدات ومراكز استراتيجية صهيونية بالطائرات المسيّرة
 الجيش الإيراني يستهدف وحدات ومراكز استراتيجية صهيونية بالطائرات المسيّرة
إيران منذ 4 ساعات
عمليات حرس الثورة: استهداف ما تبقى من الأمريكيين في المنطقة
عمليات حرس الثورة: استهداف ما تبقى من الأمريكيين في المنطقة
إيران منذ 5 ساعات
 قاليباف: لن نتهاون قيد أنملة في الدفاع عن وطننا
 قاليباف: لن نتهاون قيد أنملة في الدفاع عن وطننا
إيران منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
تشييع مهيب للقادة الشهداء في العدوان
تشييع مهيب للقادة الشهداء في العدوان "الإسرائيلي" الأميركي على إيران
إيران منذ ساعة
 الجيش الإيراني يستهدف وحدات ومراكز استراتيجية صهيونية بالطائرات المسيّرة
 الجيش الإيراني يستهدف وحدات ومراكز استراتيجية صهيونية بالطائرات المسيّرة
إيران منذ 4 ساعات
عمليات حرس الثورة: استهداف ما تبقى من الأمريكيين في المنطقة
عمليات حرس الثورة: استهداف ما تبقى من الأمريكيين في المنطقة
إيران منذ 5 ساعات
تواضع النتائج وتعاظم الكلفة: أميركا تبحث عن المخرج
تواضع النتائج وتعاظم الكلفة: أميركا تبحث عن المخرج
مقالات مختارة منذ 13 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة