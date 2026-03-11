شهدت العاصمة الايرانية طهران منذ ساعات الصباح الأولى، تهافت الحشود الغفيرة إلى ميادينها للمشاركة في تشييع جثامین القادة الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الصهيو-أميركي في شهر رمضان المبارك إلى مثواهم الأخير.

المشيعون احتضنوا صور القائد الشهيد وثلة من الشهداء القادة والمواطنين الأبرياء الذين سقطوا خلال العدوان، رافعين الأعلام الإيرانية وملوحين بالرايات السوداء حزنًا على شهدائهم، وصدحت حناجرهم العطشى بشعارات "الموت لـ "إسرائيل" والموت لأميركا"، مطالبين بالثأر لهذه الدماء الذكية.

وانطلقت مراسم التشييع، التي تتزامن مع ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (ع)، من ساحة الثورة الإسلامية (انقلاب إسلامي) باتجاه معراج الشهداء في روضة شهداء الثورة الإسلامية "بهشت زهراء (ع)".

ومن بين القادة الشهداء الذي تم تشييعهم اليوم رئيس هيئة الأركان الايرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، وقائد حرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور، ومستشار قائد الثورة الادميرال علي شمخاني، ووزير الدفاع عزيز نصير زاده.

