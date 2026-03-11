أعلن الناطق العسكري باسم المقاومة الإسلامية في العراق – سرايا أولياء الدم أبو مهدي الجعفري استمرار العمليات العسكرية التي تنفذها الفصائل ضد ما وصفه بمواقع "القوات المحتلة" داخل العراق وخارجه.

وقال الجعفري إن عمليات مقاتلي سرايا أولياء الدم تتواصل في استهداف معاقل القوات المعادية في مختلف مناطق انتشارها، مؤكداً أن هذه الهجمات أوقعت خسائر في الأرواح والمعدات وألحقت دماراً واسعاً في القواعد المستهدفة.

وأضاف أن العمليات تُنفذ رغم ما وصفه بالمضايقات الأمنية والرقابة الجوية المكثفة عبر الطائرات المسيّرة المعادية التي تراقب التحركات على الأرض.

وأشار الجعفري إلى أن مقاتلي الفصيل نفذوا منذ انطلاق عمليات الوعد الصادق الرابعة وحتى الآن 76 عملية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة وأنواع أخرى من الأسلحة، مؤكداً أن جميعها أصابت أهدافها بدقة.

وأكد المتحدث أن الفصيل يجدد العهد بالاستمرار في عملياته بشكل تصاعدي حتى مواجهة القوات المحتلة، مشدداً على أن العمليات ستتواصل حتى إنهاء الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.

