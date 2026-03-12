إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
00:57 |سماع دوي انفجارات متعددة في دبي
00:52 |المقاومة الإسلامية في العراق: نفذنا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 13 عملية استُخدمت فيها الطائرات المسيّرة على قواعد العدو في العراق والمنطقة
00:32 |وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: استهداف ناقلة نفط أميركية في المياه الإقليمية قرب العراق
00:30 |وزير الخارجية العماني: هدف الحرب الفعلي هو "إضعاف" إيران وإعادة تشكيل المنطقة والدفع بملف التطبيع
00:24 |الخارجية الأميركية لـ إيه بي سي: نقل 3 من حراس الأمن بمركز الدعم الدبلوماسي في بغداد إلى المستشفى
00:23 |ABC News عن مصادر: الولايات المتحدة تواجه صعوبة في إجلاء أفرادها من المنشآت التي تتعرض للقصف في العراق
00:13 |مقر خاتم الأنبياء: استهدفت القوات البرية للجيش الإيراني طائرة مسيّرة أميركية من طراز MQ9 في منطقة كرمان قبل ساعات
00:13 |مقر خاتم الأنبياء: أمن سلطنة عمان وسيادتها الوطنية جديران باحترام القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية