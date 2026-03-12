الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي "الوعد الصادق 4" تدخل موجتها الأربعين: ضربات مدمرة لـ 50 موقعًا حيويًا للعدو

إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-03-12 00:08
35
01:10 |
وسائل إعلام إيرانية: طائرة مسيّرة موجهة بدقة تصيب مخبأً للجنود الأميركيين في برج بدبي
00:57 |
سماع دوي انفجارات متعددة في دبي
00:54 |
سماع دوي انفجارات ضخمة جدًا في القدس المحتلة جراء القصف المزدوج من إيران ولبنان
00:52 |
المقاومة الإسلامية في العراق: نفذنا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 13 عملية استُخدمت فيها الطائرات المسيّرة على قواعد العدو في العراق والمنطقة
00:42 |
وكالة مهر: مقتل طفلين آخرين في عدوان "إسرائيلي" أميركي جديد على مدينة تبريز غرب إيران
00:42 |
الموانئ العراقية: إنقاذ طاقم ناقلة نفط تعرضت لهجوم في المياه الإقليمية
00:41 |
رويترز: العقود الآجلة للخام الأميركي تقفز 5.2% إلى 91.78 دولارًا للبرميل
00:32 |
وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: استهداف ناقلة نفط أميركية في المياه الإقليمية قرب العراق
00:30 |
وزير الخارجية العماني: هدف الحرب الفعلي هو "إضعاف" إيران وإعادة تشكيل المنطقة والدفع بملف التطبيع
00:25 |
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة
00:24 |
الخارجية الأميركية لـ إيه بي سي: استهدف مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد
00:24 |
الخارجية الأميركية لـ إيه بي سي: نقل 3 من حراس الأمن بمركز الدعم الدبلوماسي في بغداد إلى المستشفى
00:23 |
ABC News عن مصادر: الولايات المتحدة تواجه صعوبة في إجلاء أفرادها من المنشآت التي تتعرض للقصف في العراق
00:18 |
الجزيرة: صفارات الإنذار تنطلق مجددًا في الكويت
00:13 |
مقر خاتم الأنبياء: استهدفت القوات البرية للجيش الإيراني طائرة مسيّرة أميركية من طراز MQ9 في منطقة كرمان قبل ساعات
00:13 |
مقر خاتم الأنبياء: أمن سلطنة عمان وسيادتها الوطنية جديران باحترام القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
