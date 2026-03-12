الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
تحت الرمز المبارك "يا أمير المؤمنين عليه السلام"، أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران عن تنفيذ الموجة الأربعين من عملية "الوعد الصادق 4"، في إطار عمل عسكري مشترك ومتكامل مع المقاومة الإسلامية في لبنان، استهدف العمق الصهيوني والقواعد الأميركية في المنطقة بنيران مستمرة استمرت لـ 5 ساعات متواصلة.

زلزال صاروخي من حيفا إلى بئر سبع
وكشف البيان رقم (33) عن استخدام مزيج استراتيجي من الصواريخ الباليستية والمجنحة (قدر، عماد، خيبرشكن، وفتاح) من قبل الحرس الثوري، تزامنت مع هجمات مكثفة بالطائرات المسيرة وصواريخ حزب الله اللبناني. وقد طالت الضربات أكثر من 50 موقعًا حيويًا للعدو، ممتدة من حيفا شمالًا إلى "تل أبيب" في المركز وصولًا إلى بئر سبع جنوبًا، ما أسفر عن إصابات مؤلمة ومباشرة في القواعد العسكرية الصهيونية.

ولم تقتصر الضربات على الكيان الصهيوني، بل وسّع الحرس الثوري دائرة نيرانه لتشمل الوجود الأميركي الداعم للعدوان، حيث استهدفت الصواريخ الإيرانية بشكل مباشر قاعدتي "الأزرق" و"الخَرْج" الأمريكيتين.

رعب الملاجئ واعترافات العدو
ميدانياً، يعيش مستوطنو الأراضي المحتلة حالة من الإنذار الدائم والارتهان للملاجئ تحت وطأة الضربات المستمرة. وأشار البيان إلى أن الإعلام العبري أقرّ بزيادة ملحوظة وغير مسبوقة في كثافة النيران المنطلقة من إيران خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدًا تصاعد الخسائر البشرية والمادية في صفوف جنود الاحتلال، في وقت أكد فيه الحرس الثوري أن "الضربات المدمرة مستمرة" حتى تحقيق أهداف العملية.


 

