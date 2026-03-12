Your browser does not support the video tag.

من وسط الخيام وبين ركام النزوح، تطلُّ هذه السيدة اللبنانية لتجسّد أسمى معاني التضحية والصبر. بكلمات نابعة من القلب، تؤكد أنه مهما بلغت شدة الظروف من جوع ونزوح وبقاء في العراء، يبقى "المجاهد المرابط على الجبهة" هو العز والكرامة.

رسالة فيديو تعكس التلاحم العضوي بين "البيئة المقاومة" ومجاهديها، حيث ترى هذه الأم في تضحياتهم صمام الأمان، معلنةً بلسان حال الصابرين: "نحن معكم، ومقصرون أمام عظيم بذلكم"، في مشهد يختصر حكاية شعب يأبى الانكسار رغم كل الجراح.

الكلمات المفتاحية