ردًّا على العدوان "الإسرائيلي" المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأربعاء 11/03/2026، 24 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 16:18 أمس الثلاثاء 10/03/2026، استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة بصليات صاروخيّة.

2- الساعة 16:18 أمس الثلاثاء 10/03/2026 استهداف تجمّع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع مركبا المستحدث بقذائف المدفعيّة.

3- الساعة 23:30 أمس الثلاثاء 10/03/2026، بعد رصد قوّة لجيش العدوّ الإسرائيليّ تتقدّم باتّجاه منطقة الخانوق في بلدة عيترون الحدوديّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصليات صاروخيّة.

4- الساعة 02:20 استهداف تجمّع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي قرب موقع المنارة بصلية صاروخية.

5- الساعة 04:00 استهداف تجمّع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخية.

6- الساعة 07:00 استهداف موقع بلاط المُستحدث في جنوب لبنان بقذائف المدفعيّة.

7- الساعة 10:10 استهداف تجمّع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي جنوب مدينة الخيام للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخية.

تُعلن المُقاومة الإسلاميّة إطلاق عمليّات العصف المأكول.

8- الساعة 19:40 وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، استهداف المستوطنات التي سبق التحذير بإخلائها ضمن منطقة 5 كلم من الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة بعشرات الصواريخ.

9- الساعة 19:40 وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمستوطنتي كريات شمونة ونهاريا، استهدفهما مجاهدو المقاومة الإسلامية بصليات صاروخيّة.

10- الساعة 19:40 وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، استهداف قاعدة "مسغاف" وشركة يوديفات للصناعات العسكريّة شمال شرق مدينة حيفا المحتلّة بعشرات الصواريخ.

11- الساعة 19:40 وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، استهداف قاعدة عميعاد شمال بحيرة طبريا، وقاعدة شمشون غرب بحيرة طبريا بصليات من الصواريخ النوعيّة.

12- الساعة 19:40 وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، استهداف مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ الإسرائيلي (قاعدة دادو) وقاعدة عين زيتيم شمال صفد المحتلّة بصليات من الصواريخ النوعيّة.

13- الساعة 19:40 وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، استهداف قاعدة حيفا البحريّة وقاعدة طيرة الكرمل في مدينة حيفا المحتلّة بصليات من الصواريخ النوعيّة.

14- الساعة 20:40 وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمستوطنة كريات شمونة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة للمرّة الثانية بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

15- الساعة 20:40 وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمستوطنة نهاريا، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.

16- الساعة 21:00 وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة المطلة، بصليةٍ صاروخيّة.

17- الساعة 21:15 وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة شلومي، بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية.

18- الساعة 21:45 وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، استهداف قاعدة ستيلا ماريس (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي)، بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية.

19- الساعة 22:15 وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة أفيفيم بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

20- الساعة 22:30 وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمستوطنة كريات شمونة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخية.

21- الساعة 22:30 وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة المطلّة، للمرّة الثانية، بصلية صاروخيّة.

22- الساعة 23:00 وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، استهداف مجمّع الصناعات العسكريّة التابع لشركة رفائيل شمال مدينة حيفا المحتلّة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

23- الساعة 23:15 وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة شتولا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

24- الساعة 23:30 وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، استهداف قاعدة نشريم جنوب شرق مدينة حيفا بصلية من الصواريخ النوعيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.





