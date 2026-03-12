في إطار سلسلة عمليات "العصف المأكول" وردًا على العدوان "الإسرائيلي" المجرم الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت وعشرات المدن والبلدات اللبنانية، نفذت المقاومة الإسلامية منذ فجر يوم الخميس 12 آذار 2026 هجمات صاروخية وجوية واسعة النطاق، شملت استهداف قواعد عسكرية استراتيجية في ضواحي "تل أبيب" ومراكز تدريب للنخبة، بالإضافة إلى دك مستوطنات وثكنات صهيونية بأسراب من المسيّرات الانقضاضية والصليات الصاروخية النوعية.



بيان رقم (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمستوطنة نهاريا، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:10 الخميس 12/03/2026، بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 12-03-2026‏

22 رمضان 1447 هـ



بيان رقم (2):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمستوطنة نهاريا، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:45 الخميس 12/03/2026، للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة وسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 12-03-2026‏

22 رمضان 1447 هـ



بيان رقم (3):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:30 الخميس 12/03/2026، قاعدة بيت ليد (قاعدة عسكريّة تحوي معسكرات تدريب للواء الناحل ولواء المظلّيين) بصلية من الصواريخ النوعيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 12-03-2026‏

22 رمضان 1447 هـ



بيان رقم (4):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:30 الخميس 12/03/2026، قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 12-03-2026‏

22 رمضان 1447 هـ



بيان رقم (5):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:15 الخميس 12/03/2026، ثكنة يعرا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 12-03-2026‏

22 رمضان 1447 هـ



بيان رقم (6):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:15 أمس الأربعاء 11/03/2026، قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة وأسفرت العملية عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 12-03-2026‏

22 رمضان 1447 هـ



بيان رقم (7):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:15 الخميس 12/03/2026، تجمّعًا لقوّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع مركبا المستحدث بقذائف المدفعيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 12-03-2026‏

22 رمضان 1447 هـ

