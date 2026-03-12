في تصعيد إجرامي جديد، ارتكب العدو الصهيوني فجر الخميس 12 آذار 2026 مجزرة مروعة استهدفت المواطنين النازحين في منطقة الرملة البيضاء بقلب العاصمة اللبنانية بيروت، مما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط جرحى في صفوف المدنيين العزل.

وأفادت شهود عيان بأن طيران العدو استهدف سيارتين مركونتين على الكورنيش البحري، لتمتد شظايا القصف والدمار إلى خيام النازحين المنتشرة في المنطقة المستهدفة. وبحسب قناة المنار، فقد بلغت الحصيلة الأولية 5 شهداء و6 جرحى، في حصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات الإغاثة.

وأكد شهود عيان أن السيارتين المستهدفتين كانتا خاليتين ومركونتين بجانب الطريق، مما يشير إلى تعمد العدو إحداث أكبر قدر من الإصابات في صفوف المواطنين الذين نزحوا إلى الكورنيش البحري من مناطق أخرى. وقد هرعت سيارات الإسعاف بكثافة إلى المنطقة المستهدفة لنقل الشهداء والجرحى إلى المستشفيات القريبة وسط حالة من الغضب والهلع في صفوف النازحين.

وأظهرت مقاطع فيديو حجم الدمار الذي حل بخيام النازحين وآثار الدماء التي صبغت الكورنيش البحري، لتنضم "مجزرة الرملة البيضاء" إلى سلسلة الجرائم الصهيونية التي تستهدف كسر إرادة الصمود لدى الشعب اللبناني عبر استهداف بيئته المدنية والنازحة.

الكلمات المفتاحية