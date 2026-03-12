الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

مقر خاتم الأنبياء يحذر واشنطن: احذروا انفجار أسعار النفط.. وإسقاط MQ9 ثانية في كرمان
إيران

مقر خاتم الأنبياء يحذر واشنطن: احذروا انفجار أسعار النفط.. وإسقاط MQ9 ثانية في كرمان

2026-03-12 03:11
أصدر المتحدث باسم المقر المركزي لخاتم الأنبياء (صلى الله عليه وآله وسلم) العقيد إبراهيم ذو الفقاري بيانًا شديد اللهجة، لخص فيه واقع المواجهة الميدانية والسياسية مع العدوان الأميركي-"الإسرائيلي"، مؤكدًا أن حال "العدو الخبيث" بات يمكن تلخيصه في كلمة واحدة هي "الفناء".

وفي رسالة مباشرة لواشنطن، نصح ذو الفقاري المسؤولين الأميركيين بالتوقف عن التبجح والحديث عن الألغام البحرية، والالتفات بدلًا من ذلك إلى "القنبلة الموقوتة" التي تسبق أي لغم، وهي الانفجار الوشيك في أسعار النفط العالمية. ودعا المسؤولين في واشنطن لزيارة المنطقة لمشاهدة "الظروف المزرية" التي يعيشها جنودهم وقواعدهم تحت ضربات المقاومة، بدلًا من إطلاق التصريحات من خلف المكاتب.

ميدانيًا، أعلن المقر المركزي لخاتم الأنبياء عن تنفيذ الموجة الأربعين من عملية "الوعد الصادق 4" تحت الرمز المبارك "يا أمير المؤمنين عليه السلام". وبالتعاون مع قوى المقاومة، دكت صواريخ (قادر، عماد، خيبر شكن، وفتح) أهدافًا استراتيجية في "تل أبيب"، وحيفا، بالإضافة إلى استهداف مباشر لقاعدتي "الأزرق" و"الخرج" الأميركيتين، مؤكدًا أن "أمطار الرؤوس الحربية" مستمرة في الهطول على رؤوس الأعداء.

وعلى صعيد الدفاع الجوي، أعلن عن نجاح القوات البرية للجيش الإيراني في إسقاط طائرة مسيرة أميركية متطورة من طراز "MQ9" في منطقة كرمان، لتنضم إلى سلسلة المسيرات المعادية التي تم سحقها في الأجواء الإيرانية.

وفيما يخص أمن الإقليم، جدد المقر المركزي لخاتم الأنبياء التأكيد على أن "أمن سلطنة عُمان وسيادتها الوطنية جديران بالاحترام المطلق" من قبل القوات المسلحة الإيرانية، واصفًا السلطنة بالدولة الشقيقة والجارة. 

ووصف البيان الحادث الذي وقع في ميناء صلالة بـ"المثير للريبة"، مؤكدًا فتح تحقيق إيراني دقيق في القضية.

