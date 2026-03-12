الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي

عين على العدو

اقتصاد الكيان يغرق في مستنقع
عين على العدو

اقتصاد الكيان يغرق في مستنقع "حرب الاستنزاف" ووهْم "اقتصاد النصر" يتبدد

2026-03-12 04:20
30

 
يواجه الاقتصاد الصهيوني ضغوطًا غير مسبوقة تضعه على حافة الانهيار الشامل، جراء التكاليف الباهظة للعدوان المستمر على إيران ولبنان. وكشفت تقديرات اقتصادية حديثة أن النفقات العسكرية والمدنية سجلت مستويات تاريخية، ما أثار رعبًا في الأوساط المالية حول استقرار الكيان المستقبلي.

وتشير البيانات المسربة من داخل الكيان إلى أن الكلفة العسكرية المباشرة قفزت إلى 11 مليار دولار، تضاف إليها نفقات مدنية وتأمينية تتراوح بين 5.5 و8 مليارات دولار، ليتجاوز إجمالي الفاتورة في وقت قياسي حاجز الـ 14 مليار دولار. ومع استمرار الاعتداءات وتلقي "الجبهة الداخلية" ضربات موجعة، رفعت حكومة الاحتلال ميزانية الحرب الطارئة إلى 39 مليار دولار، وسط توقعات رسمية بأن تكسر حاجز الـ 44 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري.

وفي محاولة لامتصاص غضب المستوطنين والذعر المالي، يروّج مسؤولون صهاينة لما يسمى "اقتصاد النصر"، زاعمين أن الحسم العسكري سيعيد ترميم التصنيف الائتماني المنهار. غير أن خبراء اقتصاديين يصفون هذا الطرح بـ "المقامرة الانتحارية"؛ إذ يرزح الكيان تحت وطأة دين عام مرعب يقدر بـ 380 مليار دولار، مع تصاعد أعباء الفوائد التي باتت تلتهم الميزانية العامة وتُعجز الحكومة عن تقديم الدعم لجنود الاحتياط والمستوطنين المتضررين في الشمال.

ولم تتوقف الأزمة عند الأرقام، بل امتدت لتحدث شرخًا سياسيًا حادًا؛ حيث كشفت إدارة ميزانية الحرب عن خلافات عميقة بشأن توزيع الموارد. وبينما تحاول حكومة الاحتلال إظهار "تماسك صوري" عبر تأجيل القضايا الخلافية، تتصاعد الانتقادات ضد تخصيص أموال لمؤسسات غير عسكرية على حساب "العائلات" المتضررة وجنود الاحتياط الذين يواجهون أعباءً معيشية خانقة، مما يضع الكيان أمام اختبار وجودي يتمثل بموازنة متطلبات الحرب المستنزفة مع اقتصاد يترنح تحت ضربات الميدان وأزمات الديون.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني الاعتداءات الصهيونية على لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
اقتصاد الكيان يغرق في مستنقع
اقتصاد الكيان يغرق في مستنقع "حرب الاستنزاف" ووهْم "اقتصاد النصر" يتبدد
عين على العدو منذ 29 دقيقة
أزمة الطيران في
أزمة الطيران في "إسرائيل" تتفاقم: تهديد لسلاسل الإمداد وارتفاع كبير في تكاليف الشحن
عين على العدو منذ 5 ساعات
رئيس بلدية
رئيس بلدية "كريات شمونة": لا يمكننا الصمود طويلًا
عين على العدو منذ 5 ساعات
ستيلا ماريس: المنشأة الحساسة التي استهدفتها المقاومة
ستيلا ماريس: المنشأة الحساسة التي استهدفتها المقاومة
عين على العدو منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
اقتصاد الكيان يغرق في مستنقع
اقتصاد الكيان يغرق في مستنقع "حرب الاستنزاف" ووهْم "اقتصاد النصر" يتبدد
عين على العدو منذ 29 دقيقة
إفلاس الميدان.. العدو ينتقم من النازحين بمجازر صهيونية متنقلة  
إفلاس الميدان.. العدو ينتقم من النازحين بمجازر صهيونية متنقلة  
لبنان منذ ساعة
مجزرة في قلب بيروت: العدو الصهيوني يستهدف خيام النازحين في الرملة البيضاء  
مجزرة في قلب بيروت: العدو الصهيوني يستهدف خيام النازحين في الرملة البيضاء  
لبنان منذ ساعتين
"غبرة صباطك تاج راسنا".. رسالة وفاء من قلب النزوح إلى حماة الثغور
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة