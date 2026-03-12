اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة يوم الخميس 12 آذار/مارس 2026 بالرصيد المتعالي والمتزايد للضربات الإيرانية على القواعد الأميركية والكيان الصهيوني ودلالاته ومستقبل هذه الحرب بناء على تصاعد الحرب لصالح الجمهورية الإسلامية مع الالتفات إلى التضحيات الكبيرة المبذولة. الصحف الإيرانية تصور هذه الحرب أنها الحرب النهائية والتي يكون النصر فيها حتميًا خاصة بعد مرور الأيام العشرة الأولى بثبات واستقامة.

مفاجأة الفجر

كتبت صحيفة وطن أمروز: "في فجر الأربعاء، شنّت إيران الموجة الـ 37 من عملية "الوعد الصادق 4" ضد الكيان الصهيوني، وكذلك المراكز الأميركية في إقليم كردستان العراق والكويت والإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية.

[...] كانت هذه أكبر عملية صاروخية وطائرات مسيرة لإيران منذ بداية الحرب حتى الآن. وعلى الرغم من الرقابة المشددة التي يفرضها الكيان الصهيوني، فقد تم نشر المئات من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر مناورة الصواريخ الإيرانية في سماء الأراضي المحتلة ولحظة سقوطها.

[...] هذا الهجوم الكبير لإيران يحمل رسائل عديدة في المجالين الميداني والسياسي:

1. اتضح الآن أن مزاعم الرئيس ووزير "الدفاع" الأمريكيين بشأن إضعاف القوة الصاروخية وقوة الطائرات المسيرة والحد بشكل كبير من القدرة الهجومية لإيران، هي مزاعم كاذبة تمامًا ولا أساس لها من الصحة. على الرغم من الهجمات الواسعة التي شنتها أميركا والكيان الصهيوني على المراكز والقواعد الصاروخية وقواعد الطائرات المسيرة الإيرانية، فقد نفذت القوات المسلحة الإيرانية أكبر عملية صاروخية وطائرات مسيرة ضد المعتدين في اليوم الحادي عشر من الحرب. لذلك، أثبتت هذه العملية بوضوح أن إيران تمكنت، من خلال الاستفادة من خبرات حرب الـ 12 يومًا والتقنيات الدقيقة والذكية، من حماية قدرتها الهجومية ورفع مستواها. ويأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه تقارير موثوقة إلى أن إيران لم تستخدم بعد جزءًا كبيرًا من مخزونها الصاروخي وقوة الطائرات المسيرة، وعلى الرغم من مرور 11 يومًا على الحرب واتساع نطاق المعركة، لم يتم تفعيل بعض المراكز والقواعد الصاروخية وقواعد الطائرات المسيرة الإيرانية بعد.

2. أكبر هجوم صاروخي وطائرات مسيرة لإيران ضد المعتدين، جاء ردًا على الهجمات الإجرامية التي شنتها أميركا والكيان الصهيوني على إيران في الأيام الأخيرة. استهدف المعتدون في الأيام القليلة الماضية مناطق ومباني سكنية في طهران وبعض مدن البلاد. أدى حجم الهجمات والأسلحة المستخدمة إلى استشهاد المئات من المواطنين. كما أصيب المئات من المدنيين في هذه الهجمات. نفذت أميركا والكيان الصهيوني الهجوم على المناطق السكنية بهدف زيادة عدد الضحايا.

3. [...] من خلال هذا الهجوم غير المسبوق، أثبتت إيران عمليًا للجانبين الأميركي والصهيوني أن موقف إيران بعدم قبول وقف إطلاق النار ومواصلة الحرب حتى تغيير المعادلة، ليس عملية نفسية، بل هو قرار نهائي وغير قابل للتغيير. بالتأكيد، كان أحد أهداف إيران من الهجوم الكبير الذي شنته فجر الأربعاء، هو إثبات هذه الحقيقة للطرف الآخر. إن الجمهورية الإسلامية، كما حذرت قبل الحرب من أنها ستعتبر الحرب المحتملة بمثابة الحرب الأخيرة، فإنها الآن تحارب بطريقة تبعد شبح الحرب عن البلاد إلى الأبد. لا شك أن ترامب ونتنياهو لم يتوقعا هذا المستوى من التوتر وتصعيد الحرب من جانب إيران في حساباتهما. هذا هو بالضبط المكان الذي تفاجأ فيه ترامب ونتنياهو الآن. عندما تعتبر إيران هذه الحرب بمثابة الحرب الأخيرة، فهذا يعني أنها أعدت نفسها لأعلى مستويات التصعيد.

4. [...] ميزان الرعب والتصعيد غير المحدود هما عنصران يظهران استراتيجية إيران للحرب طويلة الأمد. إن حقيقة أن إيران نفذت أكبر هجوم لها منذ بداية الحرب في اليوم الحادي عشر، تظهر أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية دخلت ساحة المعركة بناءً على خطة معقدة مصممة مسبقًا. لقد كانت إيران تستعد للحرب مع أميركا لسنوات. في غضون ذلك، كانت إحدى بركات حرب الـ 12 يومًا هي معرفة إيران بالمواصفات الجديدة للحرب مع أميركا. وقد أثر هذا أيضًا على العقيدة الدفاعية الإيرانية الجديدة وفي تصميم الحرب طويلة الأمد.

5. [...] في فجر الأربعاء، بينما كانت الحرب على وشك الدخول إلى يومها الثاني عشر، رأى ترامب ونتنياهو وغيرهما من اللاعبين الإقليميين والعالميين نسخة جديدة من إيران، إيران مختلفة عن أي وقت مضى. حتى مختلفة عن الأيام الأخيرة من حرب الـ 12 يومًا. في العقد الأخير، اتبعت إيران سياسة الصبر الاستراتيجي في مواجهة السياسات العدائية الأميركية. سواء في مواجهة نظام العقوبات الظالمة وغير الإنسانية، أو في مواجهة عمليات اغتيال العلماء النوويين، أو في سياق الاغتيال الغادر للفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني، أو في سياق اغتيال إسماعيل هنية وقادة الحرس الثوري في سورية ولبنان، والأهم من ذلك، حتى في حرب الـ 12 يومًا، نظمت إيران ردود أفعالها على أساس الصبر الاستراتيجي. كان هذا الصبر الاستراتيجي والطويل، من أجل أن يدرك جميع اللاعبين الإقليميين والعالميين أن بناء إيران هو تخفيف التوتر أو إدارة مستوى التوتر. هذه السياسة الإيرانية، كان لها بالتأكيد مكاسب، خاصة في مجال العلاقات مع دول المنطقة، لكن الضرر الأكبر الذي ألحقه هذا الصبر الاستراتيجي هو تأثيره العكسي على تقديرات وحسابات أميركا والكيان الصهيوني بشأن قوة وقدرة إيران. هذه الحسابات الخاطئة بشأن رد فعل إيران على أي نوع من التهديد، دفعت ترامب إلى اختيار خيار الحرب على الرغم من الامتيازات الكبيرة التي كان بإمكانه الحصول عليها في المحادثات النووية".

هروب ترامب وأميركا من حرب أميركا

كتبت صحيفة جوان: "الأميركيون يفرون من المنطقة، وحتى الآن خرج عشرات الآلاف منهم بأي طريقة ممكنة. هذا هو وصف حال المواطنين، أما وضع العسكريين فهو أسوأ، لأنهم يختبئون في الفنادق ومنازل السكان في المنطقة. ترامب أيضًا أقرّ ضمنيًا بالهزيمة في الحرب بأسلوبه الخاص، وقال إن "الحرب ستنتهي قريبًا، لأنه لم يعد هناك شيء آخر لقصفه!".

[...] إن فرار الأميركيين من حرب بدأت وبُرمجت من قبل أميركا هو أمر مستحدث. لهذا السبب يقول المحللون الغربيون عمومًا أن أميركا لم يكن لديها استراتيجية لهذه الحرب. الصهاينة أيضًا يفرون من الأراضي المحتلة.

في ليلة 21 من شهر رمضان، وكما زعم وزير "الدفاع" الأميركي، كان من المفترض أن يتم تنفيذ أشد عمليات القصف ضد إيران، لكن العكس هو الذي حدث، حيث ذكرت شبكة (إي بي سي نيوز) الأميركية أن الحرس الثوري الإسلامي نفذ في تلك الليلة أشد وأثقل عملياته التي تضمنت ثلاث ساعات من إطلاق الصواريخ المتواصل.

كانت أميركا تظن أن الحرب ستستغرق ساعة واحدة في البداية، وعلى أقصى تقدير يومين أو ثلاثة أيام. الآن، وفي اليوم الثالث عشر، لا تزال قواعدها تتعرض للقصف، وتخرج مواطنيها من غرب آسيا لفترة غير معلومة ربما إلى الأبد، وفي الوقت نفسه وردت أنباء عن أن أميركا و"إسرائيل" تستعدان بالفعل للمرحلة التالية بعد الحرب. إنهما يعتزمان على "استبدال" الحكومة في طهران. ومع ذلك، يؤكد مسؤولون مطلعون على التفاصيل أن كل شيء في النهاية يعتمد على قرار الشعب الإيراني نفسه. هذا اعتراف واضح بالهزيمة النهائية في الحرب.

[...] بناءً على الخطة الأولية للحرب، لم يكن من المتوقع أن يخرج الرأي العام الإيراني إلى الشوارع في هذه المرحلة. في اليوم الأول من الحرب، دعا ترامب سكان إيران إلى الاحتماء والبقاء في المنزل. وتحدث نتنياهو بلهجة مماثلة وأشار إلى "وقت في المستقبل سيُطلب فيه من الشعب الإيراني النزول إلى الشوارع". في الوقت نفسه، يؤكد مسؤولون "إسرائيليون" أنه نظرًا لأن تغيير الحكومة يعتمد على الشعب الإيراني، فلا يوجد ضمان لنجاح هذا المسعى. وتقول مصادر مطلعة إنه لا يوجد ضمان بأن تبدأ الجهود لـ "الإطاحة" بإيران فور انتهاء الحرب أو أن تؤتي الهجمات ثمارها على الفور. على العكس من ذلك، فقد أخذ المسؤولون "الإسرائيليون" والأميركيون في الاعتبار احتمال أن يحدث مثل هذا التغيير التاريخي بعد أسابيع أو حتى أشهر من تراجع حدة الصراع!

[...] كل هذا هو رسالة استسلام واضحة من أميركا و"إسرائيل" أمام مقاومة الشعب الإيراني".

لماذا نحن مطمئنون للنصر؟

كتبت صحيفة كيهان: "هذه المواجهة بالطبع مختلفة عن مواجهات أميركا والكيان الغاصب السابقة، فالمختلف هو مخرج هذه الحرب. كان مخرج حروبهم السابقة هو الهزيمة العملياتية وكان له جانب عسكري بحت، وكان من المحتمل أن يتغلبوا تدريجيًا على هزيمتهم ويغيروا المسار لصالحهم. أما المواجهة الحالية فهي مواجهة مصير أميركا مرتبط بها. لقد أظهر ترامب في الواقع أن أولويته هي بقاء الكيان "الإسرائيلي" المزيف، وفي هذا الطريق فقد استخدم كل طاقات أميركا وعملائها الإقليميين. كيف هو وضع "إسرائيل" الآن؟ قال نتنياهو بصوت عالٍ إن "بقاء "إسرائيل" يعتمد على تغيير الشرق الأوسط". حسنًا، هذا يعني أن استمرار الشرق الأوسط الحالي سيؤدي إلى موت "إسرائيل" الوشيك. بقبول هذه المعادلة، دخل ترامب في حرب مع الجمهورية الإسلامية لصالح "إسرائيل". إذن، وفقًا لاعتقاد أميركا و"إسرائيل"، فإن نتيجة هذه الحرب ستحدد مصير "إسرائيل"، وبما أن أميركا، بحماقة، ربطت مصيرها في المنطقة بمصير "إسرائيل"، فإن نتيجة هذه الحرب ستحدد مصير أميركا أيضًا.



من البديهي أن كل حرب لها طرفان، والنصر والهزيمة في الحرب مطروحان لكلا الطرفين، إذن حتى الآن جلب ترامب ونتنياهو كل ممتلكاتهما إلى طاولة قمار، أحد الاحتمالين فيها هو هزيمة أميركا و"إسرائيل"، بينما قبل أن يتورطا مع إيران لم يكونا في وضع "قمار المصير".

من ناحية أخرى، لقد وضعا إيران أيضًا في وضع مضطرة فيه لتنظيم استراتيجيتها الحربية على أساس تحقيق النصر المؤكد، وهذا بالضبط ما تستطيعه إيران. والدليل على ذلك أن الأعداء هزموا في الحروب السابقة وإيران انتصرت في الحروب السابقة.



إيران بالطبع لا ترى نفسها على الإطلاق في وضع الانهيار العسكري أو معرضة للتفتت أو الهزيمة في الحرب. والدليل على ذلك أنها تظهر قوتها في الحرب وتسيطر على حدودها بقوة وفي داخل الحدود تمنع الفتن من الأعداء بالاجتماعات الشعبية العظيمة اليومية. بقدر ما راهنت أميركا والكيان "الإسرائيلي"، بالتخمين والتكهن، على مصيرهما، تدير الجمهورية الإسلامية، بالاعتماد على العناية الإلهية والاقتناع القاطع بفوزها العظيم، مسرح الحرب بطمأنينة مثالية".

