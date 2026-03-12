أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، في بيان حمل الرقم "33"، تنفيذ الموجة الـ40 من عملية "الوعد الصادق 4"، بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في لبنان.

وأوضح البيان أن العملية استهدفت أكثر من 50 موقعًا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن الضربات المشتركة فرضت واقعًا ميدانيًا جديدًا على العدو "الإسرائيلي".

وأضاف البيان، أنه تم تنفيذ العملية على مدار 5 ساعات تحت الرمز المبارك "يا أمير المؤمنين عليه السلام"، باستخدام مزيج من صواريخ: "قدر، عماد، خيبرشكن، وفتاح" من قبل حرس الثورة، إلى جانب هجمات مكثفة بالطائرات المسيرة والصواريخ من قِبل المقاومة الإسلامية في لبنان.

كما أفاد البيان أن الضربات شملت القواعد العسكرية "الإسرائيلية" من شمال الأراضي المحتلة (حيفا) إلى مركزها "تل أبيب" وجنوبها بئر سبع.

وأشار حرس الثورة الإسلامية في بيانه إلى أن هذه الهجمة الواسعة تزامنت مع استهداف قاعدتي "الأزرق" و"الخرج" الأميركيتين في المنطقة أيضًا بضربات صاروخية مؤثرة من قبل قوات الحرس.

في غضون ذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان إطلاق عمليات "العصف المأكول"، مؤكدةً أنها استهدفت بعشرات الصواريخ المستوطنات التي سبق التحذير بإخلائها ضمن منطقة بعمق 5 كيلومترات من الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأضافت المقاومة أنّه ضمن سلسلة عمليات "العصف المأكول"، وفي إطار التحذير الذي وجّهته لمستوطنتي "كريات شمونة" و"نهاريا"، جرى استهدافهما بصليات صاروخية، بالإضافة إلى استهداف قاعدة "مسغاف" وشركة "يوديفات" للصناعات العسكرية شمال شرق مدينة حيفا المحتلة بعشرات الصواريخ.

وأشارت المقاومة الإسلامية إلى أنّ مجاهديها استهدفوا قاعدة "عميعاد" الواقعة إلى شمال بحيرة طبريا، وقاعدة "شمشون" الواقعة غرب البحيرة بصليات من الصواريخ النوعية، بالإضافة إلى استهداف مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في "جيش" الاحتلال "الإسرائيلي" (قاعدة "دادو") وقاعدة "عين زيتيم" شمال صفد المحتلّة بصليات من الصواريخ النوعيّة.

كذلك استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة "عتليت"، وقاعدة "ميرون" للمراقبة وإدارة العمليات الجوية الواقعتين في جنوب حيفا، وقاعدة "غليلوت" (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية - 110 كلم عن الحدود اللبنانية) وقاعدة "بيت ليد" (قاعدة عسكريّة تحوي معسكرات تدريب للواء الناحل ولواء المظلّيين)، وثكنة "يعرا"، وأهداف أخرى في مستوطنة "نهاريا".



الكلمات المفتاحية