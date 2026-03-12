أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي العقيد إبراهيم ذو الفقاري، أن القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح بمرور حتى ليتر واحد من النفط لصالح الولايات المتحدة وشركائها عبر مضيق هرمز، محذرًا من أن "أي سفينة أو شحنة نفط تابعة للولايات المتحدة أو للكيان الصهيوني أو لشركائهما المعادين، ستكون هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الإيرانية.

وقال العقيد ذو الفقاري: "إن العدو الصهيو-أميركي وبسبب تلقيه الهجمات المتلاحقة ردًا على عدوانه الهمجي على الجمهورية الاسلامية الايرانية، وبسبب الانهيار المعنوي في جيشه وساسته الحمقى، أصيب بالتخبط؛ مردفًا "لقد حذرنا الأميركيين الإرهابيين مسبقًا من أنهم إذا بدأوا الحرب فنحن من سيحدد توقيت نهايتها".

وأضاف: "انطلاقًا من أن مضيق هرمز يخضع لتقنيات تحكّم ذكية بواسطة القوات الإيرانية المسلحة، فلا حاجة إلى إقفاله؛ وفي حال إغلاقه فإن ذلك يعود إلى الشروط التي فرضها الكيان الصهيوني وأميركا، وإن دول العالم ستتحمل تداعيات هذا السلوك".

وتابع العقيد ذوالفقاري: "لن نسمح حتى بمرور ليتر واحد من النفط لصالح أميركا وشركائها عبر مضيق هرمز، وإن أي سفينة أو شحنة نفط تابعة للولايات المتحدة أو للكيان الصهيوني أو لشركائهما المعادين ستكون هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الإيرانية".

وشدد قائلًا: "لقد ولّت استراتيجية التخفي وراء الدول المجاروة، ومسلمي غرب آسيا وربما العالم التي كنتم تعتمدونها، وإن أسلوب تخفي جيشكم الجبان في الأماكن العامة والبنى التحتية لدول المنطقة لن تجُنبه الوقوع في المستنقع الذي يتخبط به، وسوف تشتعل قواعدكم ومراكزكم اللوجيستية بالنيران التي اشعلتموها بنفسكم".

وأعلن العقيد ذو الفقاري أن "سياسة الرد بالمثل قد انتهت، ومن الآن فصاعدًا ستكون سياستنا الضربة تلو الأخرى لمعاقبتكم وجعلكم تندمون على أفعالكم".

ولفت إلى أن القوات المسلحة الإيرانية قد أعلنت مرارًا أنها جاهزة لمواجهة سفن الأعداء الحربية، مشددًا على أنه ومنذ اليوم الأول أُرغمت هذه السفن المعادية التي كانت متواجدة قبالة السواحل الإيرانية، على التراجع بسبب قوة الضربات الصاروخية الإيرانية.

وختم العقيد ذوالفقاري قائلًا: "إن القوات المسلحة الإيرانية المقتدرة لن تسمح للأعداء بترميم وتأهيل جيشهم المهزوم.. يدنا العليا والطولى في الميدان ستلحق بكم الضربات المدمرة والمتلاحقة، كما سنواصل عملياتنا المدمرة للعدو انتقامًا لدماء قائدنا الشهيد وأبناء شعبنا العزيز من النساء والأطفال الأبرياء".

