أعرب مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء تقارير تحدثت عن احتمال استخدام "إسرائيل" الفوسفور الأبيض في لبنان، مطالباً بإجراء "تحقيق فوري ومستقل".

وقال المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان إنّ "المنظمة تشعر بقلق إزاء التقارير التي تشير إلى الاستخدام المزعوم للفوسفور الأبيض" في سياق العدوان "الإسرائيلي" المستمرّ على لبنان، ولا سيما في الاعتداء "الإسرائيلي" الذي وقع في 3 آذار/مارس الجاري في منطقة النبطية، جنوب لبنان.

وأضاف الخيطان أن هذه التقارير "تثير قلقاً بالغاً"، وتتطلب تحقيقاً فورياً ومستقلاً وفعالاً.

وكان مصدر عسكري ميداني لبناني، أفاد في 6 آذار الجاري، بأن طيران الاحتلال "الإسرائيلي" استخدم قذائف تحتوي على الفوسفور خلال ضربات استهدفت مناطق سكنية في جنوب لبنان.

بدورها، كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أكدت، في وقت سابق، أنها تمكنت من تأكيد استخدام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قذائف تحتوي على الفوسفور خلال عدوانه على جنوب لبنان، مشيرة إلى أن "إسرائيل" استخدمت بشكل غير قانوني ذخائر مدفعية تحتوي على الفوسفور الأبيض فوق منازل سكنية في 3 آذار/مارس 2026.

