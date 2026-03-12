نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية صورة تناقلتها منصات إعلامية "إسرائيلية" تظهر حجم الصواريخ التي انهمرت الليلة الماضية على أهداف لجيش الاحتلال الصهيوني في شمال فلسطين المحتلة.

ولفتت المنصات الإعلامية "الإسرائيلية" إلى أن المقاومة الإسلامية نفّذت الليلة الماضية أكثر من 150 عملية إطلاق أجبرت ملايين المستوطنين الصهاينة للنزول إلى الملاجئ.

وكتب المنصات الإعلامية "الإسرائيلية" على الصورة باللغة العبرية عبارات تقول: "3 ساعات من صفارات الإنذار في الشمال.. ملايين في الملاجئ.. أكثر من 150 عملية إطلاق من حزب الله... هل يستطيع أحد أن يشرح لنا بماذا كان ينشغل الجيش "الإسرائيلي"؟.



