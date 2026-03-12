الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بماذا ينشغل الجيش "الإسرائيلي"؟

2026-03-12 09:24
47

نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية صورة تناقلتها منصات إعلامية "إسرائيلية" تظهر حجم الصواريخ التي انهمرت الليلة الماضية على أهداف لجيش الاحتلال الصهيوني في شمال فلسطين المحتلة.

ولفتت المنصات الإعلامية "الإسرائيلية" إلى أن المقاومة الإسلامية نفّذت الليلة الماضية أكثر من 150 عملية إطلاق أجبرت ملايين المستوطنين الصهاينة للنزول إلى الملاجئ.

وكتب المنصات الإعلامية "الإسرائيلية" على الصورة باللغة العبرية عبارات تقول: "3 ساعات من صفارات الإنذار في الشمال.. ملايين في الملاجئ.. أكثر من 150 عملية إطلاق من حزب الله... هل يستطيع أحد أن يشرح لنا بماذا كان ينشغل الجيش "الإسرائيلي"؟.
 

المقاومة الإسلامية حزب الله الكيان الصهيوني
بماذا ينشغل الجيش "الإسرائيلي"؟
اقتصاد الكيان يغرق في مستنقع "حرب الاستنزاف" ووهْم "اقتصاد النصر" يتبدد
أزمة الطيران في "إسرائيل" تتفاقم: تهديد لسلاسل الإمداد وارتفاع كبير في تكاليف الشحن
رئيس بلدية "كريات شمونة": لا يمكننا الصمود طويلًا
الأمن الإيراني يكشف خلية إرهابية مرتبطة بالعدو الأميركي في في خوزستان ويعتقل أفرادها
بماذا ينشغل الجيش "الإسرائيلي"؟
 الأمم المتحدة: لإجراء تحقيق فوري في استخدام "إسرائيل" الفوسفور الأبيض في لبنان
