كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن حجم الاستنزاف الهائل الذي تواجهه ميزانية الولايات المتحدة، إذ أُبلغ مشرّعون في الكونغرس خلال إحاطة مغلقة في "البنتاغون" أنّ تكلفة الأيام الستة الأولى من "الحرب" ضد إيران تجاوزت 11.3 مليار دولار.

وأكّد التقرير أنّ هذه الأرقام تعكس الوتيرة المتسارعة لاستهلاك الأسلحة والموارد الاستراتيجية، مشيراً إلى أنّ هذا المبلغ الضخم لا يشمل التكاليف اللوجستية المرتبطة بالتحضير للضربات، ما يُنذر بارتفاع حادّ في الكلفة النهائية.

واستهلك "البنتاغون" ذخائر بقيمة 5.6 مليارات دولار، خلال اليومين الأولين من العدوان على إيران، بحسب ثلاثة مسؤولين أميركيين لصحيفة واشنطن بوست الأميركية، وهو رقم يُبرز القلق المتزايد لدى بعض أعضاء الكونغرس بشأن سرعة استنزاف القوات الأميركية "للمخزون الشحيح" من أحدث الأسلحة الأميركية.

ويُعدّ هذا المعدّل أعلى بكثير من كلّ التقديرات العامة السابقة، ما يضع إدارة الرئيس ترامب أمام مأزق اقتصادي داخلي وضغوط سياسية متزايدة في ظلّ عجز "القوة الفائقة" عن تحقيق حسم سريع، وتحوّل المواجهة إلى حرب استنزاف مُكلفة تلتهم المليارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين.

