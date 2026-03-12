الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

الأمن الإيراني يكشف خلية إرهابية مرتبطة بالعدو الأميركي في في خوزستان ويعتقل أفرادها
إيران

الأمن الإيراني يكشف خلية إرهابية مرتبطة بالعدو الأميركي في في خوزستان ويعتقل أفرادها

2026-03-12 10:22
أعلنت دائرة الأمن العامة في محافظة خوزستان (جنوب غربي إيران)، تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بالعدو الأميركي – واعتقال متزعم الخلية وعناصرها.

وأفادت دائرة الأمن العامة في بيان اليوم الخميس 12 آذار/مارس 2026 بأن "القوات الأمنية المنتسبة لوزارة الأمن وبالتزامن مع حلول ليالي القدر المباركة، وبفضل المعطيات التي حصلوا عليها من المواطنين، ومن خلال التعاون مع سائر القوات الاستخباراتية لدى هذه المحافظة، وبعد اتخاذ اجراءات استخباراتية مكملة، تمكنت من تحديد هوية خلية إرهابية مسلحة كانت على صلة بالعدو الأميركي والصهيوني، والقبض على متزعم الخلية وعناصرها الخمسة".

أشار إلى أنه "تمّ العثور خلال هذه العملية ضبط كمية من الأسلحة النارية، و4 عبوات ناسفة يدوية الصنع وجاهزة للتفجير، وقطع شاملة لصناعة القنابل؛ كانت في حوزة هؤلاء الإرهابيين".

وأوضحت دائرة الأمن العامة لمحافظة خوزستان، عبر بيانها أن عناصر هذه الخلية الإرهابية، هم عملاء انفصاليون كانوا يتلقون الدعم المالي من قبل العدو الأميركي والصهيوني، كما تلقوا تدريبات على ارتكاب عمليات إرهابية".

وأشار البيان إلى أن التحقيقات الأولية مع أفراد هذه الخلية، بيّنت أنهم قد "نفذوا في وقت سابق هجمات على البنى التحتية لمحافظة خوزستان والوحدات التابعة لقوى التعبئة الشعبية في مدينة أهواز (مركز المحافظة)، وكانوا أيضًا بصدد تنفيذ عمليات انفجارية واسعة النطاق داخل المحافظة لكنهم فشلوا في تحقيق مآربهم البغيضة".
 

الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني الإرهاب وزارة الأمن الإيرانية
