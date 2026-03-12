الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي المقاومة الإسلامية في العراق: 7 عمليات نوعية ضد القواعد الأميركية داخل العراق وخارجه

عربي ودولي

 المخابرات الأميركية تستبعد انهيار النظام الإيراني ‌
عربي ودولي

 المخابرات الأميركية تستبعد انهيار النظام الإيراني ‌

2026-03-12 10:22
27

ذكرت 3 مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن معلومات استخباراتية أميركية خلصت إلى أن القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة إلى حد كبير، وليست معرضة لخطر الانهيار في أي وقت قريب، وذلك بعد نحو أسبوعين من بدء العدوان الأميركي "الإسرائيلي".

وقال أحد المصادر، التي طلبت جميعها عدم الكشف عن هوياتها لمناقشة نتائج المخابرات الأميركية، إنّ "عددا كبيرا" من التقارير الاستخباراتية يقدم "تحليلات متسقة تفيد بأن النظام ليس معرضًا لخطر" الانهيار، وأنه لا يزال ممسكًا بزمام السيطرة على الرأي العام الإيراني". وأضاف المصدر أن أحدث تقرير أُنجز خلال الأيام القليلة الماضية.

ومع تزايد الضغوط السياسية بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط، ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أنه سينهي "قريبًا" أكبر "عملية" عسكرية أميركية (عدوان) منذ عام 2003، لكن إيجاد مخرج مقبول للحرب قد يكون صعبًا إذا ظل القادة في إيران في مواقعهم، وفق قوله.

وتؤكد التقارير الاستخباراتية على تماسك المؤسسة الحاكمة في إيران رغم استشهاد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي في 28 شباط. وقال مسؤول "إسرائيلي" كبير لـ"رويترز" "إن مسؤولين "إسرائيليين" أقروا في مناقشات مغلقة بأنه لا يمكن الجزم بأن الحرب ستفضي إلى انهيار حكم النخبة الدينية".

وأكدت المصادر أن الوضع على الأرض متغير، وأن الأوضاع داخل إيران قد تتبدل.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
30 شهيدًا في عدوان على نقاط للحشد الشعبي في القائم
30 شهيدًا في عدوان على نقاط للحشد الشعبي في القائم
عربي ودولي منذ 9 دقائق
المقاومة الإسلامية في العراق: 7 عمليات نوعية ضد القواعد الأميركية داخل العراق وخارجه
المقاومة الإسلامية في العراق: 7 عمليات نوعية ضد القواعد الأميركية داخل العراق وخارجه
عربي ودولي منذ 31 دقيقة
 المخابرات الأميركية تستبعد انهيار النظام الإيراني ‌
 المخابرات الأميركية تستبعد انهيار النظام الإيراني ‌
عربي ودولي منذ 37 دقيقة
نيويورك تايمز: واشنطن أنفقت أكثر من 11 مليار دولار خلال 6 أيام من الحرب على إيران
نيويورك تايمز: واشنطن أنفقت أكثر من 11 مليار دولار خلال 6 أيام من الحرب على إيران
عربي ودولي منذ ساعة
مقالات مرتبطة
 المخابرات الأميركية تستبعد انهيار النظام الإيراني ‌
 المخابرات الأميركية تستبعد انهيار النظام الإيراني ‌
عربي ودولي منذ 37 دقيقة
الأمن الإيراني يكشف خلية إرهابية مرتبطة بالعدو الأميركي في في خوزستان ويعتقل أفرادها
الأمن الإيراني يكشف خلية إرهابية مرتبطة بالعدو الأميركي في في خوزستان ويعتقل أفرادها
إيران منذ 38 دقيقة
نيويورك تايمز: واشنطن أنفقت أكثر من 11 مليار دولار خلال 6 أيام من الحرب على إيران
نيويورك تايمز: واشنطن أنفقت أكثر من 11 مليار دولار خلال 6 أيام من الحرب على إيران
عربي ودولي منذ ساعة
 
 "إسرائيل" تخفّض سقف الأهداف: الحرب مع إيران ليست "نزهة قصيرة"
مقالات مختارة منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة