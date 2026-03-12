ذكرت 3 مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن معلومات استخباراتية أميركية خلصت إلى أن القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة إلى حد كبير، وليست معرضة لخطر الانهيار في أي وقت قريب، وذلك بعد نحو أسبوعين من بدء العدوان الأميركي "الإسرائيلي".

وقال أحد المصادر، التي طلبت جميعها عدم الكشف عن هوياتها لمناقشة نتائج المخابرات الأميركية، إنّ "عددا كبيرا" من التقارير الاستخباراتية يقدم "تحليلات متسقة تفيد بأن النظام ليس معرضًا لخطر" الانهيار، وأنه لا يزال ممسكًا بزمام السيطرة على الرأي العام الإيراني". وأضاف المصدر أن أحدث تقرير أُنجز خلال الأيام القليلة الماضية.

ومع تزايد الضغوط السياسية بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط، ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أنه سينهي "قريبًا" أكبر "عملية" عسكرية أميركية (عدوان) منذ عام 2003، لكن إيجاد مخرج مقبول للحرب قد يكون صعبًا إذا ظل القادة في إيران في مواقعهم، وفق قوله.

وتؤكد التقارير الاستخباراتية على تماسك المؤسسة الحاكمة في إيران رغم استشهاد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي في 28 شباط. وقال مسؤول "إسرائيلي" كبير لـ"رويترز" "إن مسؤولين "إسرائيليين" أقروا في مناقشات مغلقة بأنه لا يمكن الجزم بأن الحرب ستفضي إلى انهيار حكم النخبة الدينية".

وأكدت المصادر أن الوضع على الأرض متغير، وأن الأوضاع داخل إيران قد تتبدل.

الكلمات المفتاحية