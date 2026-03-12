أصدرت المقاومة الإسلامية في العراق-سرايا أولياء الدم البيان التالي:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة: 179 التزاماً بتكليفنا الشرعي وقصاصاً لدم ولي الله الإمام السيد القائد الشهيد علي الحسيني الخامنئي، وردعاً للعدوان الذي أدى الى استشهاد ثلةٍ من الشباب المقاومين العراقيين، نفذ مجاهدونا البواسل سبع عمليات نوعية استهدفت القواعد الأميركية في داخل العراق وخارجه خلال (٢٤) ساعة الماضية .

(والله ولي المؤمنين وناصرهم)

