أفاد مصدر أمني عراقي باستشهاد 30 عنصرًا من عناصر الحشد الشعبي وإصابة العشرات، جراء سلسلة غارات جوية، استهدفت مواقع تابعة للحشد في مدينة القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وبحسب المصدر، فقد أدت الغارات الجوية إلى تدمير ثلاثة مواقع تابعة للحشد الشعبي، من بينها مقر للحشد في مدينة القائم الحدودية.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مواقع الاستهداف، حيث عملت على إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وسط حالة استنفار أمني في المنطقة.

وبحسب مصادر أمنية، أسفرت إحدى الغارات التي استهدفت الفوج الأول من اللواء 33 عن مقتل أحد مقاتلي الحشد الشعبي وإصابة ثلاثة آخرين، حيث جرى إجلاء المصابين من موقع الهجوم ونقل القتيل إلى مستشفى عسكري.

وندد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي بجريمة استهداف الحشد الشعبي في القائم، مؤكدًا أن هذا الاستهداف يشكل اعتداءً صارخًا وانتهاكًا للسيادة العراقية.



