أعلن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه استهدف قاعدتي بـ"الماخيم" و"عوبدا" الجويتين ومقر جهاز الأمن العام الصهيوني "الشاباك" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأصدر الجيش الإيراني بيانًا عسكريًا حول العملية حمل الرقم 24 وجاء فيه:

"بسم الله الرحمن الرحيم إِن يَنصُركُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُم (صدق الله العلي العظيم)

خلال الساعات القليلة الماضية، شنّ الجيش الإيراني هجومًا بطائرات مُسيّرة على برج المراقبة ومدرج الطائرات وحظيرة الطائرات التابعة لقاعدتي "بالماخيم" و"عوبدا" الجويتين، بالإضافة إلى مقر جهاز الأمن العام "الشاباك"".

ولفت البيان إلى أن قاعدة "بالماخيم" الجوية، الواقعة قرب "تل أبيب"، تُعد مركزًا لإطلاق الأقمار الصناعية واختبار الصواريخ التابع للكيان "الإسرائيلي"، وموقعًا لأنظمة الدفاع الجوي الصاروخي، مثل "مقلاع داود" وطائرات "هيرمس 900" الُمسيّرة.

وتُعد قاعدة "عوبدا" الجوية منشأة استراتيجية وقاعدة تدريب لسلاح الجو "الإسرائيلي"، وهي كانت مقرًا لطائرات مقاتلة أميركية من طراز "إف-22".

كما يُعدّ جهاز الأمن العام "الإسرائيلي" (الشاباك) بمثابة القلب النابض للعمليات الأمنية في الكيان الصهيوني، وهو المسؤول عن قيادة العمليات الأمنية، وتنسيق حماية الشخصيات المهمة والمنشآت الحيوية للكيان.

