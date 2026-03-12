بعد ليل حافل بالاعتداءات على المدنيين، ومنذ ساعات الصباح الأولى، كثّف العدو "الإسرائيلي" ــ الذي آلمته ضربات المقاومة وأوجعته إلى حد كبير في عملية "العصف المأكول" ــ من اعتداءاته على الجنوب والبقاع بعدما كان لبيروت حصة من الاعتداءات، وقد أغار من مسيّرة "إسرائيلية" على سيارة تابعة للدفاع المدني في التامرية عند أطراف بلدة تولين الجنوبية ما أدى إلى وقوع إصابات.

ووسط غارات وهمية فوق عدة مناطق في الجنوب، نفّذ العدو غارة على قعقعية الجسر في قضاء النبطية. كذلك، أغار العدو "الإسرائيلي" على تفاحتا في قضاء صيدا، وبلدة باريش في قضاء صور، وبلدة ياطر في قضاء بنت جبيل.

ودمّر الطيران الحربي المعادي جسر بلدة القنطرة في وادي الحجير.

وأفادت قناة "المنار" بأنّ 3 دبابات ميركافا معادية تقدمت صباحًا من جهة بركة بعثائيل شرق كفرشوبا ووصلت الى مقربة من المنازل وموقع الجيش ونفذت عمليات إطلاق نار باتجاه البلدة قبل أن تنسحب تحت غطاء مدفعي وقصف دخاني.

بقاعًا، هدّد جيش الاحتلال بقصف مبنى مدني في قصرنبا- قضاء بعلبك، قبل أن يُنفّذ تهديده، ليعود ويُهدّد مبنى مدنيًا آخر في منطقة دورس.

