أبرق الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، المجاهد زياد النخالة، إلى سماحة آية الله السيد مجتبى علي الخامنئي بمناسبة اختياره قائدًا للثورة الإسلامية في إيران.

وجاء في البرقية: "جناب قائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي حفظكم الله. أتقدم من جنابكم العزيز بأسمى آيات الافتخار والمباركة، باختياركم قائدًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف الصعبة والمعقدة، التي تتعرض فيها إيران لعدوان ظالم بدأ باغتيال غادر لحسين العصر، سماحة الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه، وثلة من قيادات الدولة الشجعان، تقبلهم الله".

وأكد النخالة في برقيته، أن "التحالف الشيطاني، الأميركي والصهيوني، سيفشل بهذا العدوان الظالم إن شاء الله، أمام صمود وإرادة الشعب الإيراني العزيز وبقيادتكم المباركة والشجاعة"، مستحضرًا قول الله سبحانه وتعالى {يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ}.

وأضاف: "وبهذه المناسبة نؤكد لكم أن كل الشعوب الحرّة في العالم، تقف بجانبكم في مواجهة هذا العدوان الظالم، وترى في صمودكم وقتالكم وانتصاركم، نصرًا لها ولقضاياها العادلة، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني المجاهد، والذي يقف مقاتلًا على مدار الوقت في مواجهة أميركا و"إسرائيل"، كما إخوانه المقاومين والبواسل في لبنان".

وتابع النخالة في برقيته: "من المهم بهذه المناسبة أن أشير لجنابكم، إلى محاولات العدو الصهيوني الأميركي، بالزج ببعض الدول العربية الشقيقة في هذا العدوان، ضد الجمهورية الإسلامية بكل ما يملك من وسائل خبيثة، لنؤكد لكم أن وحدة الأمة الإسلامية على مرّ التاريخ، كان لها دور مهم وأساسي في إفشال مخططات الأعداء، وإننا على ثقة بأن قيادتكم الشجاعة والحكيمة ستفشل مخططات الأعداء وستقود الأمة إلى النصر إن شاء الله".

وختم النخالة برقيته لآية الله السيد مجتبى الخامنئي: "أدعو الله أن يحفظكم ويحفظ الجمهورية الإسلامية، وينصركم نصرًا عزيزًا".

