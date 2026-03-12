

في اليوم الـ١٥٤ من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

وأفادت مصادر طبية أن الخروقات "الإسرائيلية" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد المواطن باسل أبو وردة (٣٨ عامًا) وإصابة خمسة آخرين بقصف "إسرائيلي" على تجمع للمواطنين قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة.

وليلًا قصف الجيش "الإسرائيلي" خيمة الشهيد أبو وردة من دون وقوع إصابات في حين أدى قصف مبنى مجاور للجنة القطرية غرب مدينة غزة لاحتراق عدد من خيام النازحين.

وفجر اليوم، شن الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارة شرق مدينة غزة مع استمرار القصف المدفعي المتقطع.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" شرقي مخيم البريج وسط القطاع. ونفذ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارتين شرقي مدينة خانيونس جنوب القطاع في حين استهدف القصف المدفعي منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ٦٥١ إضافة إلى ١٧٣٠ مصابًا فيما ارتفعت جثامين الشهداء التي تم انتشالها إلى ٧٥٦ وفق وزارة الصحة. وقالت وزارة الصحة إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢١٣٥ والمصابين ١٧١٨٣٠ مصابًا.

المصدر : مراسل العهد

