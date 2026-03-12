الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
حزب الله للمستوطنين: لا تستمعوا إلى هذا أيضًا.. اتّجهوا جنوبًا 

2026-03-12 13:26
جدد حزب الله تحذيره للمستوطنين الصهاينة في شمال فلسطيني المحتلة، بوجوب الابتعاد عن المستوطنات الحدودية لمسافة 5 كيلومترات.

تحذير حزب الله الجديد جاء عبر فيديو أعده ونشره الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية اليوم الخميس 12 آذار/مارس 2026، تحت عنوان: "لا تستمعوا إلى هذا أيضًا، اتّجهوا جنوبًا" مشيرًا بذلك إلى المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني.

وكان حزب الله شنّ الليلة الماضية موجه واسعة من الهجمات على القواعد والمواقع العسكرية لقوات الاحتلال الصهيوني شملت بحسب وسائل إعلام العدو أكثر من 220 صاروخًا ومُسيّرة في أعقاب تحذير وجهه إلى المستوطنين بوجوب إخلاء مستوطناتهم في شمال فلسطين المحتلة، والتوجه جنوبًا لمسافة لا تقل عن 5 كيلومترات عن الحدود مع لبنان.
 

