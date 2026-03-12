Your browser does not support the video tag.

جدد حزب الله تحذيره للمستوطنين الصهاينة في شمال فلسطيني المحتلة، بوجوب الابتعاد عن المستوطنات الحدودية لمسافة 5 كيلومترات.

تحذير حزب الله الجديد جاء عبر فيديو أعده ونشره الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية اليوم الخميس 12 آذار/مارس 2026، تحت عنوان: "لا تستمعوا إلى هذا أيضًا، اتّجهوا جنوبًا" مشيرًا بذلك إلى المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني.

وكان حزب الله شنّ الليلة الماضية موجه واسعة من الهجمات على القواعد والمواقع العسكرية لقوات الاحتلال الصهيوني شملت بحسب وسائل إعلام العدو أكثر من 220 صاروخًا ومُسيّرة في أعقاب تحذير وجهه إلى المستوطنين بوجوب إخلاء مستوطناتهم في شمال فلسطين المحتلة، والتوجه جنوبًا لمسافة لا تقل عن 5 كيلومترات عن الحدود مع لبنان.



