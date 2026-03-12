أعلن الحرس الثوري في البيان 34 انطلاق الموجة 41 من عملية "الوعد الصادق 4" في تمام الساعة 9 من صباح اليوم، عشية يوم القدس العالمي وتحت رمز "إلى بيت المقدس"، إهداءً للأرواح الطاهرة لشهداء الاقتدار، ولا سيما "رجل الميدان" الفريق الشهيد الحاج محمد باكبور، ضد أهداف تابعة للكيان الصهيوني وأميركا المجرمة.

وقال الحرس الثوري: "تم استهداف محل تجمع القوات الأميركية في "طريق الشيخ زايد" وموقع تواجد القوات الأميركية في "قاعدة أحمد الجابر" بصواريخ "فتاح" الفرط صوتية النقطوية".

وتابع الحرس الثوري: "تعرض محل إقامة المارينز في "قاعدة الظفرة" والقواعد الأميركية المتحركة في العراق، إلى جانب أماكن تجمع الصهاينة في "تل أبيب"، لضربات نارية "مستمرة وهادفة ومؤثرة" من قبل قوات الحرس الثوري، باستخدام مجموعة كاملة من صواريخ "خرمشهر" الثقيلة والمدمرة، وصواريخ "قدر" ذات الرؤوس الحربية المطرية (العنقودية)، وصواريخ "خيبر شكن" برأس حربي يزن طنًا واحدًا".

وأعلن الحرس الثوري قيامه بتنظيم خطط الهجوم وإدارة ميدان المعركة بشكل متناسب ومتناظر مع التكتيكات والإجراءات الوحشية للجيش الأميركي المجرم والكيان الصهيوني.

وشدد على أن ميدان عمله أوسع من العدو، والرد على جرائم العدو في أي مستوى كان سيتم دون أي اعتبارات.

