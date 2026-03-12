الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
المقال التالي الميدان يكسر القيد: المقاومة تعيد ضبط عقارب الساعة

فلسطين

مفتي فلسطين يدين جريمة إحراق مسجد
فلسطين

مفتي فلسطين يدين جريمة إحراق مسجد "محمد فياض" في قرية دوما

2026-03-12 15:09
9

استنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، جريمة إحراق مسجد "محمد فياض" في قرية دوما جنوب نابلس فجر اليوم الخميس، وكتابة عبارات عنصرية وشعارات تحريضية على جدرانه، من قِبل عدد من المستعمرين المتطرفين.

وأكد المفتي أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها المستعمرون بحرق المساجد، والاعتداء على أماكن العبادة وتدنيسها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، حيث تواصل سلطات الاحتلال إغلاقه وتمنع التراويح والاعتكاف فيه لأول مرة منذ عام 1967م، مشيراً إلى أن استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان سابقة خطيرة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللوضع التاريخي والقانوني القائم، ولمبدأ حرية الوصول غير المقيّد إلى أماكن العبادة.

وبيّن أن إحراق المسجد في دوما جريمة جديدة تأتي ضمن سياسة التعسف والقمع "الإسرائيلي"، والاعتداء على الشعائر الدينية في الأراضي الفلسطينية بأكملها، وتضاف إلى سلسلة الجرائم التي تقوم بها سلطات الاحتلال والمستوطنون المتطرفون بحق المقدسات الإسلامية، وهذا كله ناشئ عن سياسة الاحتلال الممنهجة والخطيرة في الاعتداء على المقدسات وأماكن العبادة، مستفزين بذلك مشاعر المسلمين.

المصدر : مراسل العهد
الكلمات المفتاحية
المسجد الأقصى القدس المحتلة اعتداءات الاحتلال
إقرأ المزيد
المزيد
مفتي فلسطين يدين جريمة إحراق مسجد
مفتي فلسطين يدين جريمة إحراق مسجد "محمد فياض" في قرية دوما
فلسطين منذ 29 دقيقة
وقف إطلاق النار في غزة: غارات وقصف مدفعي في القطاع
وقف إطلاق النار في غزة: غارات وقصف مدفعي في القطاع
فلسطين منذ 3 ساعات
النخالة مهنأ آية الله السيد مجتبى الخامنئي: كل الشعوب الحرّة في العالم تقف بجانبكم
النخالة مهنأ آية الله السيد مجتبى الخامنئي: كل الشعوب الحرّة في العالم تقف بجانبكم
فلسطين منذ 4 ساعات
وقف إطلاق النار في غزة: غارات وقصف مدفعي ونسف منازل في القطاع
وقف إطلاق النار في غزة: غارات وقصف مدفعي ونسف منازل في القطاع
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
مفتي فلسطين يدين جريمة إحراق مسجد
مفتي فلسطين يدين جريمة إحراق مسجد "محمد فياض" في قرية دوما
فلسطين منذ 29 دقيقة
حماس: استمرار إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ11 سابقة خطيرة وتصعيد ضد المقدسات
حماس: استمرار إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ11 سابقة خطيرة وتصعيد ضد المقدسات
فلسطين منذ يوم
محافظة القدس: تعديل خرائط سلوان إجراءات غير شرعية
محافظة القدس: تعديل خرائط سلوان إجراءات غير شرعية
فلسطين منذ يوم
الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ11 ويمنع التراويح والاعتكاف لأول مرة منذ
الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ11 ويمنع التراويح والاعتكاف لأول مرة منذ
فلسطين منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة