النص الكامل لرسالة قائد الثورة الإسلامية آية الله سماحة السيد مجتبى الخامنئي:

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾

السَّلامُ عَلَيْكَ يا داعِيَ اللهِ وَرَبَّانِيَّ آيَاتِهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا بابَ اللهِ وَدَيَّانَ دِينِهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا خَلِيفَةَ اللهِ وَنَاصِرَ حَقِّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَ اللهِ وَدَلِيلَ إِرَادَتِهِ؛ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا المُقَدَّمُ المَأمُولُ؛ السَّلامُ عَلَيْكَ بِجَوَامِعِ السَّلام؛ السَّلامُ عَلَيْكَ يا مَوْلَايَ صَاحِبَ الزَّمَانِ.

في مستهلِّ كلمتي يجب أن أتقدَّم إلى سيّدي صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف بأحرّ التعازي بمناسبة شهادة قائد الثورة العظيم العزيز الحكيم الخامنئي، وأن أطلب من حضرته الدعاء بالخير لكلّ فرد من أفراد الشعب الإيراني العظيم، بل لجميع المسلمين في العالم، ولكلّ خَدَمة الإسلام والثورة، وللمضحّين، ولذوي شهداء النهضة الإسلامية ولا سيّما في الحرب الأخيرة، وكذلك لهذا العبد الفقير.

أمّا القسم الثاني من كلمتي فهو موجَّه إلى الشعب الإيراني العظيم. في البداية ينبغي أن أبيّن بإيجاز موقفي من قرار مجلس خبراء القيادة الموقّر. إنّ هذا الخادم لكم، السيّد مجتبى حسيني خامنئي، اطّلع على نتيجة تصويت مجلس الخبراء في الوقت نفسه معكم ومن خلال تلفزيون الجمهورية الإسلامية. إنّ جلوسي في المكان الذي جلس فيه قائدا هذه الأمة العظيمان، الإمام الخميني الكبير والشهيد الخامنئي، أمرٌ عسيرٌ عليّ. فهذه المنصّة شهدت جلوس رجلٍ أصبح بعد أكثر من ستين عاماً من الجهاد في سبيل الله، وترك أنواع اللذائذ والراحة، جوهرةً لامعةً ووجهاً متميّزاً ليس في عصرنا فحسب بل في تاريخ حكّام هذا البلد. كانت حياته وكذلك نوع وفاته ممزوجتين بالعظمة والعزّة الناشئتين من الاتكاء على الحق.

لقد وفّقني الله أن أزور جثمانه بعد استشهاده؛ وما رأيتُه كان جبلاً من الصلابة، وسمعت أنّ يده السليمة كانت مقبوضةً على شكل قبضةٍ محكمة. أمّا وجوه شخصيّته المختلفة فلابدّ لأهل المعرفة أن يتحدّثوا عنها طويلاً. وفي هذا المقام أكتفي بهذا القدر الموجز، وأترك التفصيل لمناسبات أخرى. ومن هنا تأتي صعوبة تولّي موقع القيادة بعد رجلٍ كهذا؛ وإنّ سدّ هذه الفجوة لا يكون إلا بالاستعانة بالله تعالى وبمساندة الشعب.

ومن اللازم هنا التأكيد على نقطةٍ ترتبط مباشرةً بأصل حديثي، وهي أنّ من فنون القائد الشهيد وسلفه العظيم إدخالَ الشعب في جميع الميادين، وتوعيتهم وبصيرتهم المستمرة، والاعتماد العملي على قوّتهم. وبهذا المعنى جسّدوا حقيقة «الجمهور» و«الجمهورية»، وكانوا مؤمنين بها من أعماق قلوبهم. وقد ظهر أثر ذلك بوضوح في هذه الأيام القليلة التي بقي فيها البلد بلا قائدٍ وبلا قائدٍ أعلى للقوات المسلحة؛ إذ إنّ بصيرة الشعب الإيراني العظيم ووعيه في الحادثة الأخيرة، وصموده وشجاعته وحضوره، أدهشت العدو وأثارت إعجاب الصديق. أنتم أيها الشعب من قاد البلاد وضَمِنَ قوّتها.

والآية التي صدّرت بها هذا الكلام تعني أنّه لا تُرفع آية من آيات الله أو تُنسى إلا ويأتي الله بخيرٍ منها أو مثلها. وليس المقصود من الاستشهاد بهذه الآية أن يكون هذا العبد في مستوى القائد الشهيد، فضلاً عن أن يُفترض أنه أفضل منه؛ بل المقصود لفت الانتباه إلى الدور الكبير لكم أيها الشعب العزيز. فإذا فُقدت تلك النعمة العظمى، فقد مُنح هذا النظام مرّةً أخرى حضور الشعب الإيراني بروحٍ عمّارية. فاعلموا أنّه إن لم تظهر قوّتكم في الساحة فلن تكون للقيادة ولا لسائر مؤسسات الدولة ـ التي شأنها الحقيقي خدمة الشعب ـ الفاعلية المطلوبة.

ولكي يتحقّق هذا المعنى بصورةٍ أفضل ينبغي:

أولاً: أن يُنظر إلى ذكر الله تعالى والتوكّل عليه والتوسّل بأنوار المعصومين عليهم السلام كأنها الإكسير الأعظم الذي يضمن أنواع الفتوحات والنصر الحتمي على العدو، وهي ميزة عظيمة تمتلكونها أنتم ويفتقدها أعداؤكم.

ثانياً: المحافظة على وحدة أبناء الشعب وفئاته المختلفة، وهي وحدةٌ تظهر عادةً بصورةٍ أوضح في أوقات الشدّة، وذلك بتجاوز نقاط الخلاف.

ثالثاً: الحفاظ على الحضور المؤثّر في الساحة، سواء كما أظهرتم في هذه الأيام والليالي من الحرب، أو عبر أدوارٍ فاعلة في الميادين الاجتماعية والسياسية والتربوية والثقافية وحتى الأمنية. المهم أن يُدرك كلٌّ دوره الصحيح من دون الإضرار بالوحدة الاجتماعية. ومن هنا أذكّر بأهمية الحضور في مراسم يوم القدس لعام 1447هـ، حيث ينبغي أن يكون عنصر كسر شوكة العدو حاضراً فيها.

رابعاً: لا تتقاعسوا عن مساعدة بعضكم بعضاً. فهذه من خصال الإيرانيين المعهودة، ويُتوقّع أن تتجلّى بصورةٍ أكبر في هذه الأيام الصعبة التي قد يمرّ بها بعض أفراد الشعب. وأطلب من الأجهزة الخدمية أن تبذل كلّ عونٍ ممكن للأفراد المتضرّرين وللمؤسسات الشعبية الإغاثية.

إذا روعيت هذه الأمور فسيمهَّد الطريق أمامكم للوصول إلى أيام العظمة والمجد، وأقرب مثالٍ على ذلك ـ بإذن الله ـ النصر على العدو في الحرب الجارية.

أمّا القسم الثالث من كلمتي فهو شكرٌ صادقٌ لمقاتلينا الشجعان الذين، في ظروفٍ تعرّض فيها وطننا العزيز لهجومٍ ظالم من قادة جبهة الاستكبار، سدّوا الطريق أمام العدو بضرباتهم القوية، وأخرجوه من وهم السيطرة على هذا الوطن أو حتى تقسيمه.

أيها الإخوة المجاهدون! إنّ إرادة جماهير الشعب هي مواصلة الدفاع المؤثّر والرادع. كما يجب الاستمرار في استخدام ورقة إغلاق مضيق هرمز. وقد أُجريت دراسات حول فتح جبهاتٍ أخرى يفتقر العدو فيها إلى الخبرة وسيكون شديد الضعف فيها، وسيُفعَّل ذلك إذا استمرت حالة الحرب وبحسب ما تقتضيه المصلحة.

كما أتقدّم بالشكر الصادق لمجاهدي جبهة المقاومة. إننا نعدّ دول جبهة المقاومة أفضل أصدقائنا، وقضية المقاومة جزءٌ لا يتجزأ من قيم الثورة الإسلامية. ولا شك أنّ تعاون مكوّنات هذه الجبهة معاً يقصّر الطريق للخلاص من الفتنة الصهيونية. وقد رأينا كيف لم يتخلَّ اليمن الشجاع المؤمن عن الدفاع عن شعب غزة المظلوم، وكيف ساند حزب الله المضحي الجمهورية الإسلامية رغم كل العقبات، وكذلك سارت مقاومة العراق بشجاعة على هذا الطريق.

في القسم الرابع أتوجّه بالكلام إلى الذين تضرّروا في هذه الأيام؛ سواء من فقدوا أعزاء بالشهادة، أو أصيبوا بجروح، أو تضرّرت منازلهم وأماكن أعمالهم. أولاً أعبّر عن تعاطفي العميق مع عوائل الشهداء الكرام. وهذا نابع من تجربة مشتركة لي معهم؛ فإلى جانب والدي الذي أصبح فقده مصاباً عاماً، فقد ودّعت زوجتي الوفية العزيزة، وأختي المضحية التي أفنت نفسها في خدمة والديها ونالت أجرها، وطفلها الصغير، وزوج أختي الآخر العالم الشريف، إلى قافلة الشهداء.

لكن ما يجعل الصبر على المصائب ممكناً بل سهلاً هو الثقة بوعد الله القطعي بالأجر العظيم للصابرين. لذلك ينبغي الصبر والاعتماد على لطف الله تعالى.

ثانياً أؤكد للجميع أننا لن نتغاضى عن الثأر لدماء شهدائكم. وهذا الثأر لا يقتصر على شهادة قائد الثورة فحسب، بل إنّ كل فرد من شعبنا يُستشهد بيد العدو يشكّل قضية مستقلة في ملف الانتقام. وقد تحقق جزء محدود من هذا الانتقام حتى الآن، لكنه سيبقى مفتوحاً حتى يتحقق بالكامل، وخاصة فيما يتعلق بدماء أطفالنا. ولذلك فإن الجريمة التي ارتكبها العدو عمداً في مدرسة «شجرة طيبة» في ميناب وغيرها لها شأن خاص في هذه المتابعة.

ثالثاً يجب أن يتلقى جرحى هذه الاعتداءات العلاج المناسب مجاناً وأن يستفيدوا من بعض الامتيازات الأخرى.

رابعاً ينبغي ـ ما أمكن في الظروف الحالية ـ اتخاذ إجراءات كافية لتعويض الأضرار المالية التي لحقت بالممتلكات الخاصة. وهذان الأمران تكليفٌ واجب التنفيذ على المسؤولين، وعليهم أن يرفعوا تقريراً بذلك إليّ.

وأؤكد أننا سنطالب العدو بالتعويضات، فإن امتنع فسنأخذ من أمواله بقدر ما نراه مناسباً، وإن لم يتيسر ذلك فسندمّر من ممتلكاته بالمقدار نفسه.

أمّا القسم الخامس فهو موجّه إلى قادة بعض دول المنطقة. لدينا حدود برية أو بحرية مع خمس عشرة دولة، وكنا دائماً نرغب في علاقاتٍ دافئة وبنّاءة مع الجميع. لكن العدو أقام منذ سنوات قواعد عسكرية ومالية في بعض هذه الدول ليضمن هيمنته على المنطقة. وفي الهجوم الأخير استُخدمت بعض هذه القواعد، ولذلك ـ كما حذّرنا سابقاً ـ استهدفنا تلك القواعد فقط من دون الاعتداء على تلك الدول. وسنضطر إلى مواصلة هذا الأمر إذا استمر استخدام تلك القواعد، مع تأكيدنا الدائم على رغبتنا في علاقات صداقة مع جيراننا. وننصح هذه الدول بإغلاق تلك القواعد سريعاً، فقد تبيّن لهم أن ادعاء الولايات المتحدة تحقيق الأمن والسلام لم يكن إلا كذباً.

وأخيراً أرجو أن تشمل العناية الإلهية الخاصة في هذه الأيام المباركة الشعب الإيراني وكل المسلمين والمستضعفين في العالم.

وفي الختام أسأل مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أن يدعو لشعبنا في ما تبقّى من ليالي وأيام القدر من هذا الشهر المبارك بالنصر الحاسم على العدو، وبالعزّة والسعة والعافية، وأن ينال شهداؤنا المقامات الرفيعة في الآخرة.

