توجّه مجلس بلدية مستوطنة المطلة إلى المستوطنين الصهاينة، وأعلن أنه سيكون بإمكانهم الخروج لفترة "استراحة" خلال الأسابيع القريبة.

بحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، يأتي إجلاء المستوطنين بفضل تبرعات مُخصّصة حصل عليها المجلس في المستوطنة الشمالية.

ومن المتوقع أن تغادر الأسبوع المقبل مجموعة أولى من كبار المستوطنين إلى القدس المحتلة. وفي الأسابيع التي تلي ذلك ستنضم أيضاً عائلات لديها أطفال ومراهقون.

يُذكر أن نصف المستوطنين القدامى في المطلة لم يعودوا بعد وقف إطلاق النار.

