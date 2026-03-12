الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
المقال التالي كاتب صهيوني: الحرب على إيران ولبنان خطوة مجنونة

عين على العدو

بسبب الحرب.. العدو يُجلي مستوطني المطلة
عين على العدو

بسبب الحرب.. العدو يُجلي مستوطني المطلة

2026-03-12 16:23
57

توجّه مجلس بلدية مستوطنة المطلة إلى المستوطنين الصهاينة، وأعلن أنه سيكون بإمكانهم الخروج لفترة "استراحة" خلال الأسابيع القريبة. 

بحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، يأتي إجلاء المستوطنين بفضل تبرعات مُخصّصة حصل عليها المجلس في المستوطنة الشمالية.

ومن المتوقع أن تغادر الأسبوع المقبل مجموعة أولى من كبار المستوطنين إلى القدس المحتلة. وفي الأسابيع التي تلي ذلك ستنضم أيضاً عائلات لديها أطفال ومراهقون.

يُذكر أن نصف المستوطنين القدامى في المطلة لم يعودوا بعد وقف إطلاق النار.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني المستوطنات الشمالية
إقرأ المزيد
المزيد
تحليل
تحليل "اسرائيلي": لا تتحدثوا عن الليطاني بعد الآن
عين على العدو منذ 9 دقائق
كاتب صهيوني: الحرب على إيران ولبنان خطوة مجنونة
كاتب صهيوني: الحرب على إيران ولبنان خطوة مجنونة
عين على العدو منذ 20 دقيقة
بسبب الحرب.. العدو يُجلي مستوطني المطلة
بسبب الحرب.. العدو يُجلي مستوطني المطلة
عين على العدو منذ 53 دقيقة
انتقادات
انتقادات "اسرائيلية" بسبب تقاعس الأجهزة الأمنية في كيان العدو عن مواجهة حزب الله
عين على العدو منذ ساعة
مقالات مرتبطة
بسبب الحرب.. العدو يُجلي مستوطني المطلة
بسبب الحرب.. العدو يُجلي مستوطني المطلة
عين على العدو منذ 53 دقيقة
انتقادات
انتقادات "اسرائيلية" بسبب تقاعس الأجهزة الأمنية في كيان العدو عن مواجهة حزب الله
عين على العدو منذ ساعة
رؤساء السلطات في الشمال غاضبون: الجيش لا يفعل شيئًا لحسم حزب الله
رؤساء السلطات في الشمال غاضبون: الجيش لا يفعل شيئًا لحسم حزب الله
عين على العدو منذ ساعة
الميدان يكسر القيد: المقاومة تعيد ضبط عقارب الساعة
الميدان يكسر القيد: المقاومة تعيد ضبط عقارب الساعة
نقاط على الحروف منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة