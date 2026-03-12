الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
السيد مجتبى الخامنئي
إيران

الجيش الإيراني: رسالة السيد مجتبى الخامنئي وصلت بوضوح وصوت عالٍ إلى مسامع الجميع
إيران

الجيش الإيراني: رسالة السيد مجتبى الخامنئي وصلت بوضوح وصوت عالٍ إلى مسامع الجميع

2026-03-12 18:55
54

أكّد الجيش الإيراني أنّ "الرسالة التوجيهية الأولى الصادرة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة (السيد مجتبى الخامنئي)، والتي تشكّل أمرًا حاسمًا في مواجهة أعداء الوطن والانتقام لدماء القائد والإمام الشهيد والشهداء الأبطال في الحرب الجارية، قد وصلت بوضوح وصوت عالٍ إلى مسامع الجميع".

وقال الجيش الإيراني، في بيان، الخميس 12 آذار/مارس 2026: "أعلن مقاتلو الجيش عن أنّهم يجدِّدون العهد والولاء لقائد الثورة الإسلامية، وقد تلقّوا أوامره بإخلاص تام، مؤكّدين أنّهم سيواصلون قتالهم بلا هوادة ضد المعتدين والمجرمين، بإرادة لا تَلين وعزيمة أشدَّ قوة وصلابة من أيّ وقت مضى".

أضاف البيان: "الجيش الإيراني، جنبًا إلى جنب مع الحرس الثوري الإسلامي، أكّد أنّه سيبقى صامدًا حتى آخر نفس دفاعًا عن استقلال الوطن ووحدة أراضيه ونظام الجمهورية الإسلامية، وأنّه سينتقم لدماء القائد الشهيد والقادة الشجعان وأبناء الشعب الأبي، وسيجعل أعداء إيران يندمون ندمًا شديدًا على جرائمهم".

