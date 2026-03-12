أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني عن أنّ "القوة البحرية للحرس نفّذت هجومَيْن متتاليين على مقر الأسطول الخامس للإرهابيين الأميركيين في "ميناء سلمان""، مستهدِفةً المقر بصواريخها وطائراتها المُسيَّرة بشكل ساحق".

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري، في بيان، الخميس 12 آذار/مارس 2026: "استُهدفَت في هذه القاعدة بدقَّة أنظمة الدفاع المضادة للطائرات المُسيَّرة "ليدز" ومخازن الطائرات المُسيَّرة الصغيرة (القوارب المُسيَّرة عن بُعْد) ومركز الدعم اللوجستي وخزّانات الوقود".

وجدَّدت العلاقات العامة للحرس الثوري تأكيدها على أنّ "مضيق هرمز سيبقى مغلقًا".

