لاريجاني: الظلام سيغرق المنطقة إذا دمرّت الولايات المتحدة شبكة كهرباء إيران
إيران

2026-03-12 20:06
لاريجاني للولايات المتحدة والكيان الصهيوني: سنجعلكم تندمون على الخطأ الجسيم في التقدير
37

حذّر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، من أنّ "المنطقة كلها ستغرق في الظلام خلال أقل من نصف ساعة إذا أقدمت الولايات المتحدة على تدمير شبكة الكهرباء في إيران".

جاء تصريح لاريجاني في منشور على منصة "أكس"، الخميس 12 آذار/مارس 2026، تعليقًا على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس، قال فيها إنّ بـ"إمكانه تدمير شبكة الكهرباء في إيران خلال ساعة".

وقال لاريجاني: "إذا فعلوا ذلك (الولايات المتحدة والكيان الصهيوني)، فإنّ المنطقة بأكملها ستغرق في الظلام خلال أقل من نصف ساعة، وسيمنح الظلام فرصًا كثيرة لاصطياد الجنود الأميركيين الذين سيحاولون الفرار إلى مكان آمن".

وعلّق لاريجاني على قول ترامب بأنّه "يجب أنْ ننتصر في هذه الحرب بسرعة"، فقال: "إشعال الحروب أمر سهل، أمّا إنهاؤها فلا يتم ببضع تغريدات".

وخاطب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني قائلًا: "لن نتراجع حتى نجعلكم تندمون على هذا الخطأ الجسيم في التقدير".

