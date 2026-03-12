الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي سفير إيران في تونس: أمن الطاقة العالمي مرهون بسيادتنا والمنطقة تواجه مخطط إعادة تشكيل

لبنان

سلام: بيان
لبنان

سلام: بيان "الضباط الوطنيين" مشبوه وبعيد عن الوطنية ويهدّد وحدة ودور الجيش الوطني

2026-03-12 20:12
سلام: المرحلة تتطلّب اليقظة وحكمة التعبير عن مواقفنا لحماية البلاد من الانقسام المدمِّر
48

أكّد رئيس الحكومة، نواف سلام، أنّ "البيان الذي نُشر باسم "الضباط الوطنيين" مشبوه وبعيد عن الوطنية كل البعد، بل يهدِّد الجيش في وحدته ودوره الوطني".

وقال سلام، في كلمة وجّهها مساء الخميس 12 آذار/مارس 2026 إلى اللبنانيين: "إنّ المرحلة التي يمر بها بلدنا حرجة وتتطلّب منا جميعًا اليقظة والحكمة في التعبير عن مواقفنا ومشاعرنا بما يحمي البلاد من مخاطر الانقسام المدمِّر".

وتابع سلام قوله: "نعمل على وقف هذه الحرب وتمكين النازحين من العودة إلى بيوتهم في أسرع وقت ممكن".

وخاطب رئيس الحكومة "مئات الآلاف من أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الذين اضطرّوا إلى ترك منازلهم وأرضهم بحثًا عن الأمان"، قائلًا لهم: "كل لبنان بيتكم والدولة إلى جانبكم".

من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد: "زُرت، اليوم، مراكز الإيواء ورأيت الخوف في عيون الأمّهات. المشهد موجع ومسؤوليّتنا أنْ نواجه ذلك بتنظيم".

أضافت السيد: "تابعنا موجة نزوح جديدة، والضغط يكبر بسرعة ونحث العائلات على التوجُّه إلى الشمال، ولا يزال هناك 37 مركزًا جاهزًا لاستقبال النازحين، وفتحنا 18 مركزًا جديدًا في الجبل وعاليه والشوف وكسروان وجبيل".
 

الكلمات المفتاحية
الجيش اللبناني الحكومة اللبنانية نواف سلام حنين السيد
إقرأ المزيد
المزيد
سلام: بيان
سلام: بيان "الضباط الوطنيين" مشبوه وبعيد عن الوطنية ويهدّد وحدة ودور الجيش الوطني
لبنان منذ 49 دقيقة
كتلة الوفاء: القدس خط تماس ساخن بين قوى التحرّر وقوى الاستعمار
كتلة الوفاء: القدس خط تماس ساخن بين قوى التحرّر وقوى الاستعمار
لبنان منذ 5 ساعات
الموسوي يتفقّد أحوال النازحين في ثانوية الأمير شكيب إرسلان
الموسوي يتفقّد أحوال النازحين في ثانوية الأمير شكيب إرسلان
لبنان منذ 6 ساعات
بالفيديو: المقاومون يطلقون الصواريخ تجاه قاعدة غليليوت أثناء تحليق الطيران المعادي
بالفيديو: المقاومون يطلقون الصواريخ تجاه قاعدة غليليوت أثناء تحليق الطيران المعادي
لبنان منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
سلام: بيان
سلام: بيان "الضباط الوطنيين" مشبوه وبعيد عن الوطنية ويهدّد وحدة ودور الجيش الوطني
لبنان منذ 49 دقيقة
ألمانيا وبريطانيا تنشطان سياسيًا وأمنيًا لدعم العدوان
ألمانيا وبريطانيا تنشطان سياسيًا وأمنيًا لدعم العدوان "الإسرائيلي" على لبنان
مقالات مختارة منذ 14 ساعة
دعا الحكومة إلى تصحيح الخطأ لأن المقاومة تبقى ما بقي الاحتلال | رعد: على العدو تنفيذ
دعا الحكومة إلى تصحيح الخطأ لأن المقاومة تبقى ما بقي الاحتلال | رعد: على العدو تنفيذ
مقالات مختارة منذ يوم
رعد: على العدو تنفيذ اتفاق 27 تشرين دون شروط والمقاومة تبقى ما بقي الاحتلال
رعد: على العدو تنفيذ اتفاق 27 تشرين دون شروط والمقاومة تبقى ما بقي الاحتلال
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة