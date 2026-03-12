أكّد رئيس الحكومة، نواف سلام، أنّ "البيان الذي نُشر باسم "الضباط الوطنيين" مشبوه وبعيد عن الوطنية كل البعد، بل يهدِّد الجيش في وحدته ودوره الوطني".

وقال سلام، في كلمة وجّهها مساء الخميس 12 آذار/مارس 2026 إلى اللبنانيين: "إنّ المرحلة التي يمر بها بلدنا حرجة وتتطلّب منا جميعًا اليقظة والحكمة في التعبير عن مواقفنا ومشاعرنا بما يحمي البلاد من مخاطر الانقسام المدمِّر".

وتابع سلام قوله: "نعمل على وقف هذه الحرب وتمكين النازحين من العودة إلى بيوتهم في أسرع وقت ممكن".

وخاطب رئيس الحكومة "مئات الآلاف من أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الذين اضطرّوا إلى ترك منازلهم وأرضهم بحثًا عن الأمان"، قائلًا لهم: "كل لبنان بيتكم والدولة إلى جانبكم".

من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد: "زُرت، اليوم، مراكز الإيواء ورأيت الخوف في عيون الأمّهات. المشهد موجع ومسؤوليّتنا أنْ نواجه ذلك بتنظيم".

أضافت السيد: "تابعنا موجة نزوح جديدة، والضغط يكبر بسرعة ونحث العائلات على التوجُّه إلى الشمال، ولا يزال هناك 37 مركزًا جاهزًا لاستقبال النازحين، وفتحنا 18 مركزًا جديدًا في الجبل وعاليه والشوف وكسروان وجبيل".



